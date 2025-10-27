Roberto Marinho declarou guerra ao Jornal do Brasil

Na entrevista ao programa “Cessar-fogo” de 24/10, o presidente da ABI, Octávio Costa disse que Irineu e Roberto Marinho eram jornalistas de mão cheia. E que Roberto tratava seu principal concorrente como inimigo que tinha de ser destruído.

“O Globo foi criado por um grande jornalista. Irineu Marinho. Respeitadíssimo na época dele. Era, inclusive, amigo do Lima Barreto. O último livro de Lima Barreto foi publicado em capítulos no Diário da Noite. Pelo Irineu Marinho. O livro se chama ‘Numa e a ninfa’. Fala do Hermes da Fonseca, a coisa do poder militar, de entregar o poder aos militares de novo… há um movimento para eleger Hermes da Fonseca, que era sobrinho de Deodoro, ele foi eleito. E em ‘Numa e a ninfa’ Lima Barreto critica essa visão, que existe até hoje, de que os militares seriam melhores administradores que os civis. ‘Numa e a ninfa’ é dedicado a Irineu Marinho. Você imagina, um sujeito que tinha relação de amizade com Lima Barreto! Era um grande jornalista! Ele lança o jornal e morre meses depois. Ele morre de enfarte, muito pela pressão toda do jornal, ele morre nessas circunstâncias. Roberto Marinho era muito jovem, não assume, jornalistas mais experientes tocam a redação, Roberto Marinho só assume anos depois. O pai morre em 1925 e ele assume o jornal em 1930, 32. E ele era um homem de redação, sempre na redação com o pai. Ele se filia à ABI antes de o pai lançar ‘O Globo’. Ele se filia em 1922. Tinha 21 anos. Ele tinha esse envolvimento. Ele foi amigo do Herbert Moses, que foi presidente da ABI entre 1930-33, foi o homem que construiu o prédio da ABI, um prédio belíssimo, houve uma licitação, ganha pelos Irmãos Roberto, que derrotaram o Niemeyer inclusive. Era um homem de imprensa, o Roberto Marinho. Não vamos entrar na questão ideológica. É lógico que era um homem de direita, apoiou o golpe, sabemos de tudo isso, mas era um homem de imprensa. É aquela coisa: a imprensa não tem só gente de esquerda. O Roberto Marinho era um jornalista de mão cheia. E era um competidor terrível! Ele impedia que os anunciantes do Globo anunciassem também no Jornal do Brasil. Era guerra! Não era competição, era guerra! Ele atuava dessa maneira. E acabou enforcando o Jornal do Brasil. Também foi muita incompetência, não foi só pela guerra deflagrada por Roberto Marinho ao longo de anos, houve muita incompetência”.