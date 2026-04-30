Roberto Silveira: um legado que resiste ao tempo

A cartilha Memórias Trabalhistas, elaborada pelo Centro de Memória Trabalhista, não se limita a registrar fatos ou reverenciar uma trajetória política. Ela cumpre uma função mais exigente e necessária: reconectar o tempo histórico, estabelecendo uma linha contínua entre passado, presente e futuro por meio da vida e da obra de Roberto Silveira. Trata-se de um trabalho de fôlego, sustentado por pesquisa rigorosa e sensibilidade histórica, que devolve às novas gerações a dimensão real de uma liderança cuja presença foi interrompida precocemente, mas cuja influência permanece viva.

A formação social e intelectual de Roberto Silveira emerge, na cartilha, como elemento estruturante de sua prática política. De origem humilde, conheceu desde cedo o peso do trabalho como condição para estudar. Formou-se em Direito enquanto exercia o jornalismo, experiência que lhe conferiu não apenas domínio técnico, mas também aguda percepção da realidade social. Esse duplo percurso moldou um pensamento político enraizado na vida concreta do povo, distante de abstrações e comprometido com a transformação efetiva.

Sua adesão ao trabalhismo não foi circunstancial. Em um cenário marcado pela reorganização política do país após 1930 e 1945, Silveira recusou caminhos mais fáceis e optou pelo projeto representado pelo Partido Trabalhista Brasileiro, alinhando-se às forças populares, ao movimento sindical e à tradição inaugurada por Getúlio Vargas. Influenciado por formulações teóricas de Alberto Pasqualini e San Tiago Dantas, compreendeu o trabalhismo como um projeto nacional de desenvolvimento com justiça social.

A cartilha evidencia, com precisão, o processo de construção política que levou Silveira da atuação como deputado estadual à consolidação de uma liderança de massas. Sua estratégia de interiorização do trabalhismo no estado do Rio de Janeiro rompeu com estruturas oligárquicas historicamente consolidadas, incorporando trabalhadores rurais, estudantes e setores marginalizados ao debate político. Esse crescimento, muitas vezes silencioso, revela uma habilidade singular de articulação, baseada na escuta, na presença e na construção paciente de alianças.

O chamado “robertismo”, apresentado na obra, não é tratado como fenômeno episódico, mas como expressão de uma convergência ampla de forças nacionalistas e populares. Silveira soube integrar diferentes correntes em torno de um projeto comum, utilizando ferramentas modernas de comunicação e mobilização sem perder o vínculo direto com a população. Sua vitória, em 1958, ao governo do estado, não foi apenas eleitoral, mas simbólica: representou a afirmação de uma alternativa popular frente às estruturas tradicionais de poder.

No exercício do governo, sua visão de desenvolvimento se traduziu em ação concreta. A cartilha detalha políticas de expansão da infraestrutura, eletrificação, saúde e educação, além de programas de alfabetização que buscavam não apenas instruir, mas emancipar. A questão agrária, tratada como eixo central, revela um governante consciente das desigualdades estruturais do país e disposto a enfrentá-las, mesmo diante da resistência das elites.

Mais do que gestor, Roberto Silveira se afirmou como líder popular em momentos de crise. Sua atuação na Revolta das Barcas, ao recusar a repressão violenta e se colocar ao lado da população, consolidou uma imagem política baseada na coragem e na responsabilidade. A cartilha destaca esse episódio como síntese de um modo de fazer política: próximo, ético e comprometido com o povo como sujeito histórico.

Sua morte, em 1961, interrompeu uma trajetória ascendente e provocou comoção profunda. O impacto não foi apenas emocional, mas político. A ausência de sua liderança fragilizou um projeto em construção, posteriormente atingido de forma decisiva pela ruptura institucional de 1964, que buscou silenciar figuras como João Goulart e Leonel Brizola, além do próprio legado de Silveira.

É nesse ponto que a cartilha assume sua dimensão mais relevante. Ao resgatar essa trajetória, ela enfrenta o apagamento histórico e reafirma a permanência de ideias fundamentais: justiça social, soberania nacional e desenvolvimento com inclusão. Não se trata de nostalgia, mas de compreensão histórica. A obra demonstra que o passado não é um território encerrado, mas um campo de disputa e aprendizado.

O lançamento iminente da cartilha reforça seu papel como instrumento de formação política. Ao apresentar Roberto Silveira às novas gerações, o Centro de Memória Trabalhista não apenas preserva uma biografia, mas oferece um referencial. Seu exemplo ilumina uma prática política fundada na coerência entre discurso e ação, na capacidade de articulação e na fidelidade aos interesses populares.

Assim, Memórias Trabalhistas se afirma como ponte viva. Liga o esforço individual de um homem às lutas coletivas de seu tempo, conecta essas lutas aos desafios contemporâneos e projeta, a partir daí, possibilidades futuras. Em um cenário frequentemente marcado pela superficialidade, a cartilha devolve densidade à política e reafirma que trajetórias como a de Roberto Silveira não pertencem apenas à história: pertencem ao horizonte.