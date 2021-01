Rodrigo Maia, você tem caráter?

Estômago que aguenta café da manhã com o Temer, aguenta pautar um pedido – mais que justo e necessário – de impeachment do presidente da República edit

Essa é uma pergunta séria, objetiva e direta à Rodrigo Maia; sem ofensas. A nação, o mundo e eu esperamos essa resposta. Não com nota de repúdio nem com um twitte magoado. Tampouco com perseguição política-jurídica a esse insignificante cidadão que direciona essa dúvida que é coletiva. Se der para evitar almoços, cafés da manhã e jantares para discutir o assunto com aliados, tanto melhor. Esperamos com um ato que só cabe a você, Rodrigo, a resposta única e inevitável a essa questão supracitada: pautar o impeachment do presidente Bolsonaro.

Se o senhor se furtar, mais uma vez, dessa responsabilidade constitucional e continuar ignorando os 62 (ou mais?) pedidos de impedimento do presidente (isso é prevaricar?), não apenas responderá a nós que não há caráter restante em seu ser, mas acabará afundando num lamaçal de esgoto a única parte de seu corpo que se mantém fora do universo duvidoso da “nova” e abominável política. Você não conseguirá, assim como as milhares de vítimas de COVID-19 no Brasil, respirar.

Sem pautar o impeachment mais óbvio e com mais provas de crime de responsabilidade da História desse país, sua honra agonizará, arfando decrepitamente – assim como os moribundos nas UTIs de Manaus por falta de oxigênio; SIM, oxigênio, esse gás de simples e barata produção que o presidente que você diz não ter cometido nenhum crime de responsabilidade é incapaz de oferecer aos cidadãos.

Você é um dos arquitetos da destruição brasileira. Você articulou o Golpe Jurídico-Parlamentar de 2016 num convescote com outros de sua laia. Isso não sou eu quem diz, é seu colega Eduardo Cunha, em livro. Você desestabilizou a nação com essa ladainha neoliberalóide. Você conduziu o desmonte da Ciência, Tecnologia, Educação e Saúde ao trabalhar pela aprovação do Teto de Gastos. Os resultados estão aí, para todos verem, em lápides cobertas de lágrimas.

Você trabalhou incansavelmente para destruir a aposentadoria e as garantias trabalhistas dos brasileiros. O desemprego, o desespero e a fome estão aí, escancarados com olhos de agonia cravados em pele e osso.

Você trabalhou para a desestabilização econômica da nação, como um office boy do mercado financeiro em estágio probatório, esperando por uma palavra de carinho e aprovação. A especulação enriqueceu ainda mais os super-ricos, e conduziu crianças à condição famélica. As aprovações das barbáries pautadas por você, na Câmara, tiraram comida, COMIDA, da boca de milhões de crianças, mulheres e idosos, para gerar dividendos a meia dúzia de banqueiros. Quem faria isso com rebentos da própria terra?

Você foi ao Roda Viva dizer, sem nenhuma vergonha, que não via crime de responsabilidade do presidente. VOCÊ NÃO VIA NENHUM CRIME DO PRESIDENTE! Leia três vezes em voz alta isso, para compreender a aberração em que você vem se transformando. “NÃO VEJO NENHUM CRIME DO PRESIDENTE”. Pelamordedeus, Rodrigo!!! Tenha a santa paciência! Leia a Constituição urgentemente!!! Melhor, leia a pesquisa da professora Deisy Ventura (USP), que prova a ação deliberada do governo para proliferar a doença!

Sabe, Rodrigo, eu não quero que a resposta à pergunta inicial seja negativa. Menos por você e mais pelos brasileiros. Não nos deixe pensar que você não pauta o impeachmentporque tem “rabo preso”, porque não quer o mesmo destino de Eduardo Cunha. Prove a todos que você não tem nada a (T)emer e que cumprirá com seu papel. Mas mesmo se houver algo que o preocupa, será mais digno ter coragem e salvar a vida de milhares de pessoas, mostrando que há caráter, sim, em você.

Afinal, aqui entre nós, sabes bem que não ficaria preso muito tempo e poderia curtir em domicílio as benesses que sua vida política lhe proporcionou - isso, claro, apenas se você tiver algo a (T)emer. Sabemos bem que a justiça brasileira não tem fetiche por homem, branco e rico.

Rodrigo, eu não sou o Mercado Financeiro, mas prometo que te faço um elogio e um carinho. Melhor... para mim você nem é estagiário, é o cara que vai pautar o impeachment! Só gente importante e honrada faz isso, nunca um estagiário. Tiramos o Cunha dessa lista porque, chega aqui mais perto para eu te falar no pé do ouvido: sabemos que foi golpe, né?

Se precisar, eu até contrato um guindaste para resgatar você do 62º

andar dos processos nos quais você está sentado em cima. Vista seu smoking preto, coloque sua cartola, e desça dessa pilha com essa carinha rechonchuda e rosada. Será a representação perfeita da burguesia bem nutrida, tal como brincavam os foliões nos carnavais cariocas, dos anos 1920, ao representar os patrões.

Não saia à francesa e deixe essa missão para o próximo presidente da Câmara. Esse abacaxi é seu. Você que plantou e regou o alecrim dourado mitológico. Descasque! Seja honrado, tenha culhões.

Eu defenderei você! Direi em alto e bom som “antes tarde do que nunca” - afinal, clichês te agradam bastante (verifiquei seus posts no Twitter). Rodrigo, falando sério, saia com a cabeça minimamente erguida dessa tragédia que você ajudou a produzir. Não seja patético como o artigo de domingo da Miriam Leitão, que coisa mais horrorosa foi aquilo.

Não corra para o colo da Vera Magalhães se justificar. Também não fique chateado comigo. Não gaste sua energia querendo esmagar uma formiga como eu. Você é mais que isso. Mas alguém precisa falar de forma franca contigo. Amigos fazem isso normalmente (embora eu não queira você como amigo), por isso estou aqui, em nome de cada pessoa que ainda poderá morrer por conta desse governo que você mantém.

Talvez esteja pesado levantar-se da pilha de processos de impeachment porque os corpos dos mortos comecem a pesar sobre suas costas? Calma, os já mortos têm outro carrasco. Mas a partir de agora, você deixa de ser coadjuvante e passa a ator principal desse filme de terror, caso lave suas mãos - como fez uma figura histórica deplorável por aí (e nem estou falando do STF).

Rodrigo, responda-nos, com urgência, por favor. Você consegue! Estômago que aguenta café da manhã com o Temer, aguenta pautar um pedido – mais que justo e necessário – de impeachment do presidente da República.

Eu quero gritar para todo mundo ouvir: “Rodrigo tem caráter, sim!”.

Um abraço carinhoso.

O conhecimento liberta. Saiba mais