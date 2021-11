Romance no armário

O despojamento só amplia o apelo comovente de "Suk Suk – Um Amor Em Segredo", história de dois senhores que se descobrem no outono de suas vidas paralelas edit

Em 2014, o sociólogo Travis Kong lançou o livro Histórias Orais de Homens Idosos Gays em Hong Kong. Inspirando-se em elementos dos 13 relatos autobiográficos ali contidos, o diretor Ray Yeung escreveu o roteiro de Suk Suk – Um Amor em Segredo (Suk Suk). Esses senhores desprovidos de coragem para se exporem publicamente levam uma vida dupla, encontrando-se discretamente em parques ou mais abertamente em saunas gays. Reunem-se numa pequena organização de apoio para preparar a reivindicação de uma casa de repouso para gays.

Nesse pequeno universo de enrustimento estão Pak (Tai-Bo), um taxista casado com filhos e neta, e Hoi (Ben Yuen), aposentado e divorciado que criou o filho sozinho. Ambos vivem com suas respectivas famílias, num arranjo de longa data que eles levam num misto de carinho e resignação. Depois que se conhecem num parque e passam a namorar às escondidas, Pak e Hoi começam a desfrutar de uma calma plenitude amorosa.

O futuro depende, porém, de várias circunstâncias. As famílias convencionais, por mais opressivas e dessexualizadas que sejam, exercem uma força centrífuga nada desprezível. Além disso, há entre os dois diferenças de compromisso e de religião que dificultam uma relação mais consequente.

O filme descreve esses impasses com muita delicadeza e sem jamais ceder ao puramente melodramático. Os contrastes entre o cotidiano familiar e a vida paralela são observados em detalhes sugestivos, como nas cenas de refeições e nas posturas corporais dos personagens. Uma grande ternura preside os contatos íntimos entre os dois amantes, seja no sexo, seja no simples toque de mãos.

Chama atenção também a ausência de qualquer glamour. Ao contrário, há mesmo uma certa crueza na ambientação dos encontros. O quarto da sauna é de uma nudez extrema, agravada pelos apetrechos dispostos ao redor da cama. Para mim, esse despojamento só ampliou o apelo comovente do filme, coroado por uma melosa canção recorrente, bem ao estilo de Wong Kar Wai e dos romances tristes de Hong Kong.

O trailer:

