Saara Ocidental livre!

Saara Ocidental, a última colónia em África. Um território ilegalmente ocupado e um povo brutalmente oprimido e separado há mais de quatro décadas.

Quando em 1975 o Estado Espanhol se retira desta sua colónia em vez da autodeterminação o pior estava para vir. O Reino de Marrocos e a República da Mauritânia invadem e ocupam este território. Depois da retirada da Mauritânia em 1979, o Estado Marroquino assume a solo a empreitada colonizadora perante a cumplicidade do “mundo ocidental” ou autoproclamado “mundo livre”, o tal que se diz defensor da liberdade e da democracia!

Durante anos desenrola-se uma guerra entre Marrocos e o movimento de libertação do povo saarauí, a Frente Polisário, na qual inúmeros crimes foram cometidos contra o povo saarauí, com utilização de armas internacionalmente proibidas como napalm, fósforo branco e bombas de fragmentação. Estima-se que muitas dezenas de milhares de saarauís fugiram e ficaram alojados em campos de refugiados no deserto, nas condições mais adversas.

Em 1991 é declarado um cessar-fogo e prometida a realização de um referendo de autodeterminação, supervisionado pela Organização das Nações Unidas (ONU), que nunca se concretizou.

É uma situação em que assistimos à reiterada violação do direito internacional e dos direitos humanos, com uma brutal repressão feita de sequestros, prisões arbitrárias, torturas, censura e a construção e manutenção de um muro militar com 2700 km de extensão, o maior muro do mundo, um muro da morte que divide o povo e o território do Saara Ocidental, vigiado por milhares de soldados e extensos campos carregados de minas e armadilhas.

Ao longo das últimas décadas muitas empresas e governos, nomeadamente europeus têm estado envolvidos em obscenos negócios para exploração e pilhagem dos recursos naturais do Saara Ocidental. A União Europeia que nas suas normas estabelece o respeito pelo direito internacional e pelos direitos humanos faz acordos e parcerias com Marrocos.

Em Novembro de 2020 a Frente Polisário declarou o fim do cessar-fogo depois de uma ofensiva militar marroquina em território neutral. Este mês, Março de 2022, foi noticiado que o presidente do governo espanhol, Pedro Sánchez enviou uma carta ao rei Mohammed VI de Marrocos onde declara aceitar o controlo marroquino sobre o território e destino do povo saarauí, associando-se deste modo à posição dos Estados Unidos da América comunicada na parte final da presidência de Donald Trump. Uma tomada de posição lamentável, quebrando mal a neutralidade espanhola que tinha sido anteriormente assumida.

O imperialismo e o colonialismo continuam imparáveis no quadro do sistema capitalista global. E a ONU nas ruas da amargura. Os povos deste mundo merecem melhor! O povo saarauí tem direito à paz, à liberdade e à autodeterminação! Acabe-se com esta ocupação colonial que dura há décadas!

