Sabesp privatizada aumenta as tarifas e piora os serviços

Não é nenhuma novidade que o governador Tarcísio de Freitas é o inimigo número 1 da educação pública. Todo mundo sabe também que ele não tem apreço pela democracia, além de governar para os muito ricos, em detrimento dos interesses de melhoria de vida da maioria absoluta da população.

Grande defensor da privatização para entregar todos os serviços públicos a preço de banana para grandes empresários, que financiam sua campanha eleitoral, como grande inimigo do serviço e do servidor público, Tarcísio não mediu esforços para privatizar a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp), com a promessa de baratear as tarifas e melhorar os serviços.

Ao contrário das promessas do ainda governador de São Paulo, desde a privatização, em 2024, a Sabesp acumula reclamações sobre os serviços prestados à população, com sensível piora em todos os serviços. Mesmo assim, a tarifa deste ano foi majorada em 6,11%, bem acima da inflação, que ficou em 4,26%.

São várias denúncias de despejo de esgoto sem tratamento nenhum, desde cidades do litoral sul até a Represa Billings, no ABC paulista. Também cresceram as denúncias de falta de água, às vezes por dias, em diversas localidades, essencialmente nas periferias.

Como se não bastassem os problemas com o abastecimento de água, muita gente vem reclamando de água suja nas torneiras já há algum tempo, mas a situação piorou muito desde que a empresa resolveu diminuir a pressão da água que chega às residências.

Com isso, a água vem completamente imprópria para consumo, barrenta e com coloração amarelada. Isso pude observar em minha própria casa, na capital paulista.

Os fatos desmentem a promessa do governador Tarcísio de Freitas, apressado em vender todas as empresas do estado, de que a privatização melhoraria e baratearia os serviços, além de trazer mais investimentos na infraestrutura.

Tudo piorou e as tarifas aumentaram porque toda empresa privada só almeja lucro com o menor esforço possível. Para isso, demite funcionários, terceiriza os serviços e não investe nada em melhorias; basta ver a Enel. E a Sabesp vai pelo mesmo caminho.

A nossa luta em 2026 é para derrotar todo projeto privatista e elitista para o estado de São Paulo e para o Brasil. Persistimos na luta por uma educação pública, gratuita e de qualidade, assim como por todos os serviços públicos. Para o transporte coletivo, defendemos tarifa zero. Mas, para tudo isso acontecer, necessitamos eleger, neste ano, pessoas realmente comprometidas com o povo trabalhador. 2026 é fundamental para avançarmos nas conquistas do povo.