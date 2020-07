Salvando o esporte

Desportistas e trabalhadores do esporte receberão renda emergencial durante a pandemia. Essa foi uma vitória importante garantida pela Câmara dos Deputados para socorrer um dos setores mais atingidos pela crise sanitária.

Conseguimos destinar um total de R$ 1,6 bilhão para medidas emergenciais por meio do Projeto de Lei (PL) 2824/20 Atletas, paratletas, técnicos, preparadores, professores de educação física, árbitros, promotores de competições, profissionais de saúde, massagistas e outros profissionais do setor receberão três parcelas de auxílio emergencial de R$ 600. Mães solteiras poderão receber duas cotas do benefício (R$ 1,2 mil).

O texto também garante a renegociação de dívidas das entidades e abertura de linhas de crédito. A ajuda será fundamental e beneficiará milhões de pessoas. Vale destacar que essas categorias fazem um trabalho social de retirar crianças e jovens das ruas, promovendo inclusão por meio do esporte.

Ajuda semelhante já tinha sido garantida a artistas e estabelecimentos culturais, que receberão R$ 3 bilhões em auxílio financeiro graças à sanção da Lei Aldir Blanc, homenagem ao compositor carioca que morreu vítima de Covid-19 em maio. O PCdoB fez a relatoria da matéria na Câmara.

Com o agravamento da crise do coronavírus, a Bancada do PCdoB no Congresso reforçou a luta pela aprovação de propostas que ajudem a preservar vidas. Infelizmente, o país já contabiliza mais de 76 mil mortes e mais de 2 milhões de infectados.

Um dos focos também é debelar a crise sem precedentes e defender a economia nacional, protegendo empregos e setores mais vulneráveis. É triste ver que 715 mil pequenas empresas com até 49 funcionários fecharam as portas nesse período.

O governo Bolsonaro tentou tirar de pauta o projeto do esporte, mas conseguimos impedir mais essa maldade. Esperamos que o presidente comece a liderar a superação do caos e pare de cometer crimes e proteger sua família. Se não for possível, que ele pelo menos não atrapalhe quem quer ajudar os brasileiros mais vulneráveis.

