        Sarney avisa: jornais acabam em 2018

        As manchetes de 2009 diretamente do meu diário

        Sarney avisa: jornais acabam em 2018 (Foto: Agência Brasil )

        Caso Paula Oliveira: muitas perguntas sem resposta

        —---------------------------------------------------

        Presidente do Palmeiras pode bater pênalti

        —----------------------------------------------------

        Paulo Coelho condenado por calúnia

        —-----------------------------------------------------

        Caso Paula: novas revelações apontam para transtorno

        —-----------------------------------------------------

        Milton Neves acusa Justus de injusto

        —------------------------------------------------------

        Empresário falido vira ladrão de bancos

        —-------------------------------------------------------

        Senador do PMDB acusa PMDB

        —--------------------------------------------------------

        Muricy a Brasileiros: “eu sou melhor na derrota”

        —---------------------------------------------------------

        Caso Paula Oliveira: xenofobia ou fraude? Você decide

        —----------------------------------------------------------

        Amigos de Serra encontram pretexto para derrubar Aécio

        —-----------------------------------------------------------

        Brasileira grávida atacada na Suíça por neonazistas

        —------------------------------------------------------------

        “O sucesso é pior que droga”

        —-------------------------------------------------------------

        FHC apoia fumacê

        —--------------------------------------------------------------

        Venezuela vota se Chaves será eterno

        —---------------------------------------------------------------

        Diogo Mainardi: “tem muita gente querendo me pegar”

        —----------------------------------------------------------------

        Rogério Ceni leva frango no Morumbi

        —-----------------------------------------------------------------

        Brasileira agora é agredida pela polícia suíça

        —-----------------------------------------------------------------

        João Carlos Martins: as aventuras eróticas do pianista

        —------------------------------------------------------------------

        Robinho faz gol de Pelé

        —-------------------------------------------------------------------

        Fernando Henrique e outros presidentes pedem liberdade para a maconha

        —--------------------------------------------------------------------

        Palmeiras embalado: oito jogos, oito vitórias

        —---------------------------------------------------------------------

        Sarney é o favorito ao Senado

        —---------------------------------------------------------------------

        Niemeyer: tombamento de Brasília é besteira

        —----------------------------------------------------------------------

        Futebol: Trave 6, Santos 0

        —----------------------------------------------------------------------

        Dulce Figueiredo: “Roberto Marinho é um mentiroso”

        —-----------------------------------------------------------------------

        Paulo Coelho: “eu traio minha mulher”

        —-----------------------------------------------------------------------

        Carlos Alberto Torres: as façanhas sexuais de Pelé

        —-----------------------------------------------------------------------

        Fidel: “não quero esmolas”

        —------------------------------------------------------------------------

        PHA anuncia: Protógenes fora da PF

        -------------------------------------------------------------------------

        Lula empresta pro FMI

        —-------------------------------------------------------------------------

        Luana Piovani: a corna mansa

        —-------------------------------------------------------------------------

        Milagre na Sapucaí: atriz leva 40 mil de cachê

        —-------------------------------------------------------------------------

        Os luxos do Luxa

        —-------------------------------------------------------------------------

        O garanhão de Garanhuns

        —-------------------------------------------------------------------------

        Ancelmo Gois informa: Obama é uma droga

        —-------------------------------------------------------------------------

        A volta de Renan Calheiros

        —-------------------------------------------------------------------------

        Robinho acusado de agressão sexual vai para a delegacia

        —-------------------------------------------------------------------------

        Lula corta 37 bi

        —-------------------------------------------------------------------------

        Davos corta champã e caviar

        —-------------------------------------------------------------------------

        Robinho é acusado de agressão sexual por inglesa

        —-------------------------------------------------------------------------

        Milagre no Rio: Luma continua linda

        —-------------------------------------------------------------------------

        Milagre na Holanda: avião cai, todos estão vivos

        —-------------------------------------------------------------------------

        Alckmin toma posse no governo Serra. Aécio chora

        —-------------------------------------------------------------------------

        Disco pirata de Rita Lee é lançado antes do original

        —-------------------------------------------------------------------------

        Carla Bruni desmente ter ajudado terrorista

        —-------------------------------------------------------------------------

        Minc chama Dilma para apartar briga

        —-------------------------------------------------------------------------

        Banqueiro confessa: “adoro crise”

        —-------------------------------------------------------------------------

        Luto na família Sarney só depois do carnaval

        —-------------------------------------------------------------------------

        The Economist: Brasil em 2009 melhor que México

        —------------------------------------------------------------------------

        Embraer demite. Ministro aprova. Lula estrila

        —------------------------------------------------------------------------

        Sarney avisa: jornais acabam em 2018

        —-------------------------------------------------------------------------

        Ricardo Boechat acredita em duendes

        —-------------------------------------------------------------------------

        Aécio não quer chapa puro-sangue

        —-------------------------------------------------------------------------

        Maranhão é o novo governador da Paraíba

        —-------------------------------------------------------------------------

        Mônica Bergamo diz que Marta está separada

