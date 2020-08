Se Bolsonaro fosse um personagem de novela, o que você desejaria para ele no último capítulo?

Pense num vilão de novela que vetasse um auxílio emergencial para os trabalhadores da saúde do seu país, que estão na linha de frente do combate a pandemia, mas que prometesse enviar ajuda humanitária para outro país, no mesmo período em que milhões de concidadãos seus estão passando por enormes dificuldades edit

A teledramaturgia nacional produziu dezenas de vilões inesquecíveis. Os telespectadores, cada qual em sua época, sempre irão recordar de algum que tenha deixado a marca da sua maldade impressa em suas retinas. A Odete Roitman, interpretada pela saudosa atriz Beatriz Segall em “Vale Tudo”, talvez, tenha sido a maior vilã das novelas brasileiras. Antes e depois dela, também tivemos personagens que também destilaram na telinha todo o seu veneno e o que mais de pior um ser humano pode reproduzir.

Desde Leôncio, personagem do também já falecido Rubens de Falco, em “Escrava Isaura”, passando pela amargurada e abstinente sexual Perpétua de Joana Fomm em Tieta, a ambiciosa e inescrupulosa Carminha de Adriana Esteves em “Avenida Brasil”, o reacionário e mal caráter cirurgião Felipe Barreto de Antônio Fagundes em “O dono do mundo” e pela cafetina, e, certamente, anti lulista Bia Falcão, vivida por Fernanda Montenegro em “Belíssima”, algumas idiossincrasias são peculiares a eles.

Todo vilão de novela ou é conservador ou preconceituoso, reacionário, religioso, oportunista, desonesto, racista, machista, homofóbico, capitalista, egocêntrico, psicopata ou assassino. Porém, nenhum dos nossos grandes autores televisivos conseguiu reunir todas essas características numa só personagem. Mas, quando a arte não é capaz de criar, a vida real se encarrega de produzir e oferecer como inspiração. E o atual presidente da república, sem nenhuma licença poética, além de possuir todas, faz questão de ser reconhecido por elas.

Se presta o papel de ser o grande vilão do país, justo nesse momento em que ele mais precisa de um herói. Imagine-o como personagem de uma novela. Que tipo de sentimentos ele despertaria em você? Pense num vilão de novela capaz de montar um grande esquema de fake News, que favorecesse a sua eleição à presidência, atacando seus adversários com mentiras, difamações e todo o tipo de jogo sujo.

Pense num vilão de novela que dissesse “E daí?” para as milhares de pessoas que estão morrendo diariamente, graças à sua omissão e o seu descaso no trato da maior pandemia da história da humanidade. Um vilão que saísse para passear de Jet Sky, praticar tiro ao alvo, andar a cavalo e brincar com emas, ignorando a vida de milhões de pessoas que ele deveria cuidar do bem estar e manter em segurança, de acordo com a liturgia do cargo que ocupa.

Pense num que vilão de novela que induzisse milhões de pessoas ao suicídio, pedindo para que elas saíssem de suas casas e ficassem expostas a um vírus letal, porque a economia é mais importante do que a vida das pessoas. Pense num vilão de novela que vetasse um auxílio financeiro emergencial para os trabalhadores da saúde do seu país, que estão na linha de frente do combate a pandemia, mas que prometesse enviar ajuda humanitária para outro país, no mesmo período em que milhões de concidadãos seus estão passando por enormes dificuldades, incluindo desemprego e fome e ele diz que se ajuda-los, o país quebra.

Agora é com você, que está sentado de frente para a TV e o último capítulo da novela está prestes a começar. Que final você desejaria para um vilão como esse?

