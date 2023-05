Se Mauro Cid foi preso, por que Bolsonaro, que se beneficiou do crime, continua em liberdade?

Apoie o 247

Google News

Um servidor público que trabalhava no Palácio do Alvorada quando Jair Bolsonaro morava no local contou ao jornal Metrópoles que uma noite, querendo uma garrafa de vinho, arrombou a adega com um chute porque a porta tinha sido trancada e ele estava sem chave.

A cena é a síntese do que foram os quatro anos dele no posto mais importante da república, a Presidência. Fosse só a porta da adega, o problema seria menor.

Mas, nesta quarta-feira, o público toma conhecimento de que o sistema de vacinação foi adulterado para que ele, a filha e os aliados mais próximos fizessem constar informação falsa de que haviam sido imunizados contra a covid-19, a fim de que pudessem entrar em outro país.

Some-se a esse fato outros que já estão comprovados, como a apropriação de jóias que pertenciam ao acervo público da União e a pressão sobre auditores da Receita Federal para subtrair outro lote de bens de alto valor, que teriam sido dados de presente pela monarquia saudita, "generosidade" ainda obscura.

Poderia-se atribuir o comportamento do ex-presidente da república à insanidade. Mas, como diz o ditado popular, "louco não rasga dinheiro". Bolsonaro é, pelo que mostra sua história à frente de cargos públicos, apenas desonesto, e a vítima são o povo, com a violação do princípio da administração republicana.

Desde que era candidato a presidente, sabe-se que o patrimônio dele e da família é incompatível com recursos de fontes lícitas.

Parte da origem da riqueza acumulada se deve a rachadinha, eufemismo de um crime grave, peculato, mas o desvio de salário de assessores (fantasmas ou não) não explica tantos imóveis e empresas, estas em nome de parentes.

Bolsonaro é um caso clássico de patrimonialismo, vê a coisa pública como se fosse propriedade dele. Faz o que quer, não o que pode e a lei autoriza.

Para o subprocurador geral Eugênio Aragão, ex-ministro da Justiça, o caso da fraude no sistema de vacina é muito grave.

“Com a prisão preventiva de Mauro Cid, as investigações sobre desmandos do governo de Bolsonaro assume um novo patamar. A suposta falsificação de dados vacinais para o então presidente não vacinado viajar aos Estados Unidos da América do Norte é notícia gravíssima que insere o ex-chefe do governo na seara de crimes contra a Administracao”, afirma.

“Chega-se perto de medida constritiva de liberdade contra Bolsonaro”, acrescenta. Em outras palavras, seria o caso de prisão preventiva.

Não se trata de punitivismo, mas de ação judicial para proteger a instrução criminal, dado que, tendo filhos e aliados influentes, três com grande poder (os governos de São Paulo, Minas Gerais e Santa Catarina), Bolsonaro pode pressionar testemunhas.

Além disso, é impossível entender por que seu ajudante de ordens foi preso e ele não. "Se Mauro Cid foi preso, Bolsonaro, em tese, terá o mesmo tratamento, pois é o beneficiário", observa Aragão.

Tantos desmandos precisam de uma resposta enérgica por parte do Estado.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.