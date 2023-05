Apoie o 247

É curioso o que está acontecendo no Brasil. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, o ministro da Justiça, Flávio Dino, os brasileiros sãos e lúcidos estão cansados de saber que tanto o ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, quanto o ex-ajudante de ordens, tenente coronel Mauro Cid só estão presos porque cumpriram ordens ilegais de seu chefe.

Até as paredes do Palácio do Planalto sabem que a minuta do golpe, o resgate das joias milionárias, a falsificação das certidões de vacina, a dúvida sobre as urnas eletrônicas interessavam ao ex-presidente e não a eles.

Estão presos, portanto, por causa de atos e palavras de Bolsonaro.

No entanto, está ficando evidente que Bolsonaro só terá o mesmo destino que eles, a curto prazo, se um deles disser: foi Bolsonaro quem mandou fazer.

Tanto é verdade que o que o país mais espera é uma delação de um dos ou dos dois ex-braços direitos.

Só que, enquanto Bolsonaro estiver livre, leve e solto, eles não estarão confortáveis para delatar por temer retaliação do delatado.

Enquanto está em liberdade ele pode retaliar a traição de vários modos, seja por meio de setores da Justiça que ainda controla, seja por meio de suas ligações com o submundo do crime.

Somente se o chefe estiver preso e, portanto, enfraquecido e despojado de qualquer poder, alijado do convívio social, Anderson Torres e Mauro Cid terão condições de optar entre assumir sozinhos a culpa por crimes que cometeram em parceria com ele ou contar a verdade.

Se não for delatado, Bolsonaro não será preso. Se não for preso, não será delatado.

