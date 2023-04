Se você ainda não tomou umbuzada, não sabe o que é o bom da vida

Apoie o 247

Conhecida como a “arvore sagrada do sertão”, o umbuzeiro é o retrato da resistência pela vida em meio ao semiárido nordestino, que mesmo castigada durante a maioria dos meses pela seca, ela se mantém com suas folhas verdes resistindo.

Do umbuzeiro pode se colher a fruta, o umbu e da batata fazer o doce, um dos melhores que já comi. O fruto, quando verde, é muito ácido, e já maduro é levemente adocicado. Usado pelos pinguços como tira gosto após “uma lapada” de cachaça ao lado de um balcão de uma bodega nas esquinas das cidades do interior nordestino.

Já na infância eu via meu pai comprar vários litros de umbu para que a minha mãe os transformasse em umbuzada. Primeiro ela os lavava muito bem para retirar qualquer impureza que tivesse em suas cascas, depois os colocava em uma panela, daquelas bem grande, e enchia de água até os cobrir. Era assim que eles iam ao fogo para a fervura. Quando já estavam cozinhados, minha mão desligava o fogo e deixava esfriar.

Após os umbus já frios, retirada a água, ela os esmagava com as mãos e separava os caroços, deixando só a polpa da fruta, e assim era feito até que nada ficasse.

Da sala de nossa casa, quando se ouvia o barulho do liquidificar, se sabia que a umbuzada estava, enfim, sendo feita. Mamãe ia colocando aos poucos a poupa, acrescentava o açúcar e o leite. Para alguns ela colocava mais leite, deixando a umbuzada mais liquida. Eu sempre gostei dela mais grossa. Acho o sabor muito mais forte e mais gostoso.

Tem quem goste de umbuzada com farinha. Eu já comi algumas vezes, mas sempre preferi tomar ela sozinha e bem gelada, sem nenhum acompanhamento. Assim eu sinto o sabor delicioso da fruta que como o povo Nordestino, é resistente a todas as dificuldades.

Até terminando o mês de abril e com ele se vai a safra anual do umbuzeiro que começou em dezembro no semiárido.

