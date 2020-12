Segunda na casa do Maia

As eleições municipais deste ano provaram que é mais do que imperativo e categórico a unidade do campo popular e democrático para reconstruir o país, somente assim, para derrotar o neofascismo e o obscurantismo do governo Bolsonaro.

Esta aliança que vem sendo construída por 11 partidos, que irá do campo democrático (PT,PCdoB,PSB,PDT,PV e Rede ao centro e direita neo liberal (MDB,PSDB,DEM,CID,PSL) poderá ser a saída para a salvação do nosso país.

Onde neste momento vivenciamos uma hiperinflação de preços, uma pandemia catastrófica e o desemprego galopante.

Tendo em vista esses movimentos, será realizado um almoço nesta segunda, dia 21/12/2020, na casa do Presidente da Câmara Rodrigo Maia onde serão debatidos e pactuados uma série de compromissos mútuos entre esses partidos.

Nesse almoço serão oferecidos cargos estratégicos ao campo progressista: indo da 1ª Vice presidência da câmara até às presidenciais em comissões estratégicas. Tudo isso para assediar e garantir um bloco fundamental para a eleição do próximo presidente da Câmara Federal.

Porém, ao meu ver, a esquerda não precisa ficar aflita nesta eleição, porque quem mais necessita dos votos da esquerda neste momento é o candidato da centro-direita, Rodrigo Maia (PSDB,DEM,MDB...).

É preciso analisar que, caso a centro-direita saia derrotada neste processo eleitoral, sua base parlamentar irá analisar o que de melhor convém para sua sobrevivência. Podendo, até mesmo, existir a possibilidade da migração para a base do governo e seus respectivos partidos aliados. Assim sendo um enorme risco para MDB,PSDB,DEM, se desfazerem eleitoralmente.

Ficando evidente uma disputa entre direita e esquerda a presidência da república. Colocando água no chope de uma provável candidatura de Luciano Huck/Moro e et caterva.

Devemos ter cuidado com a precipitação, o tempo está ao nosso favor. Desta forma a esquerda deveria ter mais de uma candidatura à presidência da câmara no 1º turno, além de dar mais visibilidade, também possamos ter um peso maior em uma futura composição a mesa da câmara e suas respectivas comissões.

O conhecimento liberta. Saiba mais