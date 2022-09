Senado derruba rol taxativo: direito à saúde integral

Apoie o 247

Por Alexandre Padilha

O Senado aprovou o projeto que obriga os planos de saúde a cobrirem tratamentos fora do rol da Agência Nacional de Saúde (ANS). Já tínhamos aprovado o fim do rol taxativo na Câmara dos Deputados e agora ele segue para sanção presidencial.

A aprovação do texto no Congresso Nacional significa que milhares de brasileiros que pagam planos de saúde continuarão a ter acesso a importantes tratamentos e medicamentos. Ela traduz aquilo que defendemos para saúde do povo brasileiro: direitos. Não podemos permitir que a saúde seja reduzida a uma lista independe de quem seja o autor.

Retornar com o rol exemplificativo, quando operadoras dos planos são obrigadas a cobrir procedimentos solicitados pelo médico que acompanha o paciente, é, mais uma vez, a possibilidade de assegurar o direito à saúde e, principalmente, garantir que os brasileiros possam ter acesso aos procedimentos e insumos necessários para seus tratamentos e mais qualidade para uma vida justa.

O rol exemplificativo é o símbolo daquilo que nos é mais caro, o sagrado direito constitucional da saúde de forma integral e equânime. Ele diminui uma potencial sobrecarga que o rol taxativo provocaria no SUS onde, ao excluir as responsabilidades dos planos de saúde no atendimento às pessoas de casos mais complexos e não previstos no rol, aumentaria a judicialização contra o SUS, sobrecarregando ainda mais o sistema que hoje já é responsável pelos tratamentos de média e alta complexidade de boa parte dos usuários dos planos de saúde.

E isso, diferente do tratamento, não gera mais reembolso ao nosso sistema de saúde e aumenta o déficit orçamentário do SUS.

O SUS não é para alguns, ele é para todos, inclusive para os usuários que utilizam os serviços dos planos de saúde, que também precisam ter assegurado seus direitos à saúde de forma integral.

*Alexandre Padilha é médico, professor universitário e deputado federal (PT-SP). Foi Ministro da Coordenação Política no governo Lula, da Saúde no governo Dilma e Secretário da Saúde na gestão Fernando Haddad na cidade de SP.

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.

