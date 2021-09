Separando os homens dos meninos

Está na hora de o PT encaminhar candidaturas aos governos de todas as capitais onde tiver chance, como em São Paulo com Haddad edit

As eleições de 2022 estão próximas e, ao que tudo indica, o segundo turno será entre Lula e Bolsonaro. Esse cenário só será alterado se o candidato dos fascistas for impedido por algum ato jurídico legal, ou se o candidato da democracia por ato jurídico ilegal.

Os partidos da burguesia não aceitarão que o representante do Partido dos Trabalhadores desfile novamente sobre as capas dos estudantes da Universidade de Coimbra, que fique hospedado no melhor quarto do Palácio de Buckingham, ou participe das reuniões do G7.

Sem candidato próprio, a elite vai tentar mais um golpe, um novo lawfare. Mesmo em declínio moral e tempo exíguo para uma nova Lava Jato e um novo juiz parcial, eles têm dinheiro e poder de massificação para desmoralizar o adversário.

As análises sobre o contexto ficam prejudicadas pela velocidade dos acontecimentos. Fatos como o inquérito das Fakes News, rachadinhas, CPI, que tramitam no STF, TSE e no Congresso podem desequilibrar o governo, mas também fortalecer se o destino for o engavetamento.

Enquanto isso, a Frente Ampla se parece com roteiro de filme, vários personagens, cenários, diálogos, mas nada de concreto nos bastidores. As lideranças não podem ficar olhando somente para o futuro, para o que é mais ou menos viável, quando já se tem a certeza de que uma Frente sem o PT e Lula no comando é fracasso de público e bilheteria.

Está na hora de o PT passar o rodo e encaminhar candidaturas aos governos de todas as capitais onde tiver chance, como em São Paulo com Haddad. Os Partidos menores têm de seguir junto, sem ressentimentos e mágoas. Está passando da hora, sem juízo de valor, de separar os homens dos meninos, senão o bolsonarismo continuará fora da jaula.

