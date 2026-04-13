Ser difícil ou ser hipócrita?

Com frequência, a humanidade se acostuma a rotular como “difícil” quem não se dobra às convenções, não negocia princípios por conveniência e não participa de práticas moralmente duvidosas. Confunde-se ética com intransigência, firmeza com rigidez e decência com arrogância. Em tempos nos quais desvios são tratados como normalidade, aquele que se recusa a compactuar com pequenas corrupções, assédios disfarçados, enganos oportunistas ou discursos vazios passa a ser visto como alguém que cria obstáculos, quando, na verdade, apenas preserva sua integridade.

O mundo tende a valorizar a maleabilidade moral, a capacidade de se adaptar a qualquer ambiente sem causar desconforto, ainda que isso implique tolerar mentiras, silenciar diante de abusos ou fechar os olhos para a picaretagem cotidiana. Nesse cenário, quem escolhe não participar desse jogo é tratado como inconveniente — não por falta de gentileza, mas porque sua postura evidencia, ainda que de forma serena, o contraste com práticas sustentadas por atalhos, máscaras e charlatanismos aceitos como norma. O incômodo provocado por esse contraste costuma receber o rótulo fácil de “dificuldade”.

A sinceridade, quando não serve aos interesses alheios, passa a ser interpretada como agressão. No entanto, há uma diferença clara entre ferir e esclarecer. A palavra honesta não busca humilhar nem confrontar, apenas iluminar. Ela se torna incômoda apenas em ambientes acostumados a conivências silenciosas e discursos vazios. Assim, quem escolhe viver com coerência, recusando mentiras convenientes e relações baseadas em assédio ou manipulação, acaba acusado de ser complicado, quando, na verdade, apenas estabelece limites.

Há também quem estranhe aqueles que não vivem de aparências nem adornam a própria imagem com virtudes inexistentes. A simplicidade ética desmonta complexidades artificiais. Quem não se presta a farsas, exageros ou autopromoções enganosas torna-se um testemunho silencioso de que é possível viver sem enganar ou ser enganado. Isso basta para que seja visto como “difícil”, pois sua coerência revela escolhas que muitos preferem não confrontar em si mesmos.

A verdade é que não é difícil quem busca clareza, respeito e retidão, ainda que esse caminho seja mais solitário. Difícil é conviver com a própria consciência ao perceber, no outro, a recusa em aceitar aquilo que se tornou comum, mas nunca deixou de ser errado. A dificuldade, portanto, não está na pessoa íntegra, mas no olhar de quem se sente exposto por ela.

Ser íntegro é manter-se firme em meio à fluidez moral, recusar a corrupção cotidiana, não tolerar o assédio travestido de normalidade, rejeitar a mentira confortável e o charlatanismo disfarçado de esperteza. Quem age assim não se torna difícil; torna-se raro. E a raridade, em tempos de superficialidade, quase sempre é mal compreendida.