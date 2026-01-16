Será que a direita tem futuro no Brasil?

A direita brasileira é, inevitavelmente, bolsonarista. Se faltasse algo, o candidato da oposição, abençoado pelo seu pai, é um filho do Bolsonaro. Que, aparentemente, já deixou para trás o governador de São Paulo, o queridinho da Faria Lima. Mostrando a capacidade de transferência de votos do Bolsonaro, mesmo condenado e preso por comprometimento na tentativa de golpe, que incluía a morte do Lula, do Alckmin e de Alexandre de Moraes.

Uma direita bolsonarista tem chance de voltar a governar o Brasil?

Primeiro, tem que tratar de atacar o Lula, para diminuir o seu prestígio. O tarifaço do Donald Trump foi, desse ponto de vista, um presente para o Lula, que voltou a aparecer como o Presidente de todos os brasileiros, ao defender os interesses do país diante das ameaças externas.

Mesmo nas duvidosas pesquisas, o Lula subiu muito, enquanto a oposição bate cabeça, sem se unificar em torno de um candidato. Tarcísio de Freitas, que aparecia como o favorito do grande empresariado, teria ficado superado nas pesquisas.

Tarcísio revelou sua fidelidade e gratidão total a Bolsonaro, mesmo depois de julgado, condenado e preso. Ao mesmo tempo que os próprios meios de comunicação caíram de pau sobre o Bolsonaro, por tudo, pelo seu péssimo governo e pelo seu comprometimento com a tentativa de golpe de 8/1, além, é claro, do episódio grotesco da tornozeleira.

O lançamento de um filho do Bolsonaro como candidato da oposição, mesmo aparentemente com pouca repercussão política, foi se consolidando, sempre segundo as pouco confiáveis pesquisas, como o candidato da oposição.

Um candidato que, em um debate com a Jandira Feghali, literalmente se borrou e desmaiou! O que se pode esperar de um debate na campanha presidencial dele com o Lula?

Lula tornou-se favorito à reeleição. Aparentemente, a direita se conforma com isso e trata de manter o controle sobre a Câmara e o Senado, para dificultar um eventual próximo mandato do Lula. Até um setor do Centrão se aproxima do governo, porque não gosta de estar longe do governo.

Depois de um governo desastroso, que só foi possível porque houve um golpe, com um impeachment indevido da Dilma e a acusação sem provas e prisão do Lula, não resta nada do que se possa chamar de herança de Bolsonaro para o Brasil.

O que a direita faria de novo, se chegasse a voltar a governar o Brasil? O que o filho do Bolsonaro vai propor na campanha eleitoral, em oposição ao que o Lula pode apresentar, que tem levado o Brasil a estar em uma situação econômica, social e política muito positiva? O candidato da direita dirá que repetiria o governo que o Bolsonaro fez?

A direita já fracassou no Brasil e, da mesma forma que o neoliberalismo, já fracassou no Brasil – e em toda a América Latina. A direita tem passado, mas não tem futuro no Brasil.