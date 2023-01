Serenidade e Determinação

Apoie o 247

As imagens publicadas nas mídias sociais do vandalismo levado a cabo pelo movimento neofascista, no domingo passado, de destruição do patrimônio público – e cultural da Humanidade – das sedes dos Três Poderes da República Federativa do Brasil, atentado coordenado por líderes bolsonaristas, a partir de bases locais e internacionais, como recentemente denunciou o pesquisador Pedro Costa Junior , causa um grande pesar em cada um de nós brasileiros e brasileiras que lutamos pelo restabelecimento da democracia no Brasil, numa peleja na qual muitos de nossos companheiros pagaram com a própria vida, outros foram submetidos à tortura física e psicológica, além daqueles que sofreram a solidão do exílio e a perda de seus projetos de vida.

A boçalidade letal com a qual a corja de canalhas bolsonaristas invadiu – de forma facilitada pelo comando militar distrital, sob a coordenação de Anderson Torres – os espaços arquitetônicos dos três Poderes republicanos, tinha como missão determinada pelos seus líderes negar e destruir a democracia brasileira com seus símbolos nacionais: quebrar, arruinar, rasgar, emporcalhar, envenenar nossa memória democrática. Situação similar ocorreu com os generais, ao reagirem contrários à Comissão Nacional da Verdade, instrumento de resgate oficial da memória pelo qual a cidadania brasileira pode apoderar-se de sua história recente. Não por acaso, em seu voto na Câmara dos Deputados, em 17 de abril de 2016, a favor do Golpe, o capitão fascista Jair Bolsonaro ovacionou o torturador Brilhante Ustra. Naquela ocasião, o ovo da serpente do neofascismo começou a ser chocado na cena brasileira.

Ontem, 09/01, o Presidente Lula mostrou mais uma vez a sua firme liderança civil ao reunir os 27 governadores dos estados, os presidentes das duas Casas Legislativas federais, os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) para selar com eles a necessária unidade institucional para o enfrentamento do terrorismo político e social. Antes deste encontro, os presidentes dos Poderes da República já haviam emitido uma nota conjunta na qual destacam a Serenidade e a Determinação para enfrentar institucionalmente, com o rigor da Lei, os baderneiros, seus financiadores e mentores.

Serenidade é ter a capacidade de agir, diante dos conflitos e ameaças, com tranquilidade e lucidez para poder adotar as melhores medidas para o enfrentamento de tais situações, não se deixando levar por impulsos irracionais, mas agindo de maneira refletida e justa. Determinação, por sua vez, requer a coragem de enfrentar as lutas e a persistência para conseguir aquilo a que se propôs, firmeza na adoção de medidas capazes de consolidar a finalidade estipulada, estabelecendo os limites necessários para o restabelecimento da ordem democrática ameaçada pelo terrorismo político. Portanto, sigamos firmes, mobilizados em nossas bases populares, em total apoio ao Presidente Lula e às nossas instituições republicanas para vencermos de forma inabalável essa cambada de infames inimigos da democracia.

