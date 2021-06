Sérgio Moro é o herói perfeito da Globo

As reviravoltas da nossa política brasileira também confundem o papel de um personagem tão importante que é a Rede Globo de Televisão. A toda poderosa Vênus Platinada, que cresceu no período da Ditadura Militar e da redemocratização em diante foi sempre determinante nos rumos que a democracia tomou no país, vive uma crise de legitimidade.

A ascensão da internet colocou novos atores no jogo, em especial a multinacional Facebook, que também possui o aplicativo Whatsapp, sem contar serviços de streamming, cujo mais conhecido é o Netflix. Esse cenário coloca em xeque o poderio e a hegemonia das emissoras do falecido Roberto Marinho. A decadência, contudo, não significa que essa empresa ainda não tenha força e pretensões de poder.

Quem assistiu as últimas edições do Jornal Nacional, programa jornalístico que ainda guarda a maior audiência em nosso território, sabe que a Globo abriu fogo pesado contra Bolsonaro. Abastecida pela CPI da Pandemia e pelas manifestações de rua, a Globo abertamente encampou a bandeira do Fora Bolsonaro, dando ampla cobertura das denúncias e manifestações contrárias ao governo.

Neste domingo (27/06), editorial do Jornal O Globo apela às Forças Armadas que resistam ao projeto de Bolsonaro. São fortes sinais do ativismo escancarado da Globo para derrubar o presidente. Isso precisa ser analisado friamente. Qual o interesse da Globo em derrubar Bolsonaro? Teria a Globo virado comunista, como a acusa o bolsonarismo?

Nem comunista, nem bolsonarista. A Globo é talvez a maior representante da alegada “terceira via”, que reúne justamente a direita tradicional que perdeu a prerrogativa de enfrentar o PT na disputa presidencial. Essa direita, que vinha enfrentando o PT desde os tempos de FHC, foi desalojada dessa condição justamente nas eleições de 2018. Bolsonaro claramente não reza pela cartilha da Globo e portanto ameaça seu poderio.

Neste sentido, o cálculo da Globo parece ter lhe feito concluir que Bolsonaro dificulta sobremaneira suas pretensões. Não vai triunfar a “terceira via” com ele no páreo. Desta maneira, urge derrubá-lo. Independente das motivações, evidente que esse fato fortalece a luta pelo impeachment. É uma boa notícia. Mas como o bom jogador de xadrez, é preciso tentar antecipar as jogadas. Bolsonaro fora, quem será o candidato da Globo?

Nada indica que seja o próprio Lula. A Globo é a intelectual orgânica da burguesia, nunca tolerou um presidente operário. Há incompatibilidade de classe. Isto posto, vamos por exclusão. Luciano Hulk, funcionário da casa, já foi designado para o Domingão e tirou o time de campo. Doria enfrenta resistências e não empolga. Alckmin da mesma forma, Mandetta idem. Ciro Gomes é muito esquerda, por mais que tenha tentado rasgar essa identidade. E o Sérgio Moro?

Alguém pode apressadamente descartar o juiz por ter sido colocado suspeito no julgamento de Lula. Recomendo cautela. Vamos analisar a trajetória do “herói” da República de Curitiba. Ele saiu do governo Bolsonaro lá no início, muito antes do caldo ter entornado. Pode dizer que se decepcionou com o governo que agora está desgastado. A narrativa do herói se completa com o episódio da suspeição no caso de Lula. Moro é o cara que enfrentou Bolsonaro e Lula e sofreu as consequências desses dois enfrentamentos. Não vejo personagem que encarne a figura mais perfeita da tal “terceira via” global.

A Globo, ao noticiar no JN a suspeição de Moro, dedicou longos minutos do horário nobre a dar voz para os ministros do STF que ficaram do lado do juiz. Coincidência? Tanto Moro quanto a Globo tem em comum o fato de objetivamente se colocar contra Bolsonaro e Lula. É um casamento perfeito.

Com tudo isso, não quero dizer que a luta da Globo não nos ajude pontualmente. Bolsonaro é genocida e cada minuto de seu governo é uma tragédia mundial. Mas afastado Bolsonaro, teremos à frente novos e poderosos adversários.

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.

