Sexo na Quarentena: um mini-doc do Socialista Morena. Quer dar seu depoimento? Saiba como

Por Cynara Menezes, no Socialista Morena e para o Jornalistas pela Democracia

Quero entrevistar casais e solteiros de qualquer orientação sexual para um mini-documentário sobre sexo durante a quarentena. A ideia é mostrar, com depoimentos de pessoas reais, como está sendo viver a sexualidade no confinamento. O sexo melhorou? Piorou? Acabou? E os solteiros, como estão se virando sem os encontros reais proporcionados pelos aplicativos de relacionamento?

Se você aceita dar entrevista, entre em contato comigo no e-mail [email protected] ou nos meus perfis no facebook: tanto no pessoal (aqui) quanto no do Socialista Morena (aqui). Importante destacar que as pessoas devem aparecer diante das câmeras, ainda que usando máscara, se assim o desejarem, para preservar a identidade. No caso dos casais, a preferência é que deem entrevista ao mesmo tempo, mas separadamente também é aceitável. Outras condições podem ser estabelecidas diretamente com o/a entrevistado/a.

