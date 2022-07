Sigamos em luta contra a extrema direita no Brasil e no mundo

Apoie o 247

Li nesta segunda-feira (18) uma notícia preocupante, transmitida pelo jornalista Jamil Chade, segundo a qual a eleição deste ano no Brasil mobiliza toda a extrema direita no mundo. Quem fez parte da extrema direita no mundo? O Hitler, por meio do movimento nazista que levou à 2ª Guerra Mundial; o Mussolini, que levou a Itália ao desastre completo; o Franco, que tanto prejudicou a Espanha, para citar alguns poucos exemplos.

Enquanto isso, aqui no Brasil a gente está combatendo a fome o desemprego e a miséria representada pelo pensamento de ultradireita que orientou a reforma trabalhista, que tanto prejudicou os trabalhadores. O mesmo pensamento que orientou a reforma previdenciária e o desmatamento da Amazônia (porque sabemos que eles são contra o meio ambiente). Temos enfrentado tudo isso com muita luta e muita perseverança.

E agora o capitão capiroto, o presidente Bolsonaro, que é representante-mor da extrema direita do mundo, está contando com o apoio dessas pessoas da extrema direita no mundo que desejam transformar o Brasil como laboratório deles. É por isso que precisamos derrotar esses fascistas e facínoras. Temos que nos somar ao mundo civilizado, ao mundo democrático. É dever nosso. E não precisa ser petista para isso, basta ter bom senso, ser brasileiro e querer um mundo diferente.

Nesta segunda-feira conclamo todos os brasileiros e brasileiras, trabalhadores, incluindo os profissionais da minha categoria, os vigilantes para lutarmos contra isso e nos unirmos por um país diferente, mais democrático e com mais respeito e garantias para todos. Por quê que um vigilante tem de ser de extrema direita, gente? Nós só perdemos com esse governo que está no comando do Brasil. O quanto que a gente perdeu com a reforma trabalhista implementada pela extrema-direita? E com a reforma previdenciária?

Avaliem bem. O trabalhador não pode ser de direita. É uma questão de bom senso, de preservação da humanidade. Todos nós democratas, pessoas que acreditamos na humanidade, num país diferente, precisamos nos unir para derrotar a extrema direita no Brasil. Sigamos, portanto, nesta luta contra a extrema direita no Brasil e no mundo.

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.

