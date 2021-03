Silas Malafaia, o honrado e ungido por Deus

Irmãos Evangélicos, católicos, prestem atenção ao que eu vou lhes falar neste momento.

Não vim aqui para falar mal de quem quer que seja. Muito menos de quem se declara “enviado” de Deus aqui na terra. Quem sou eu para duvidar da tamanha pretensão. Se alguém afirmar, deve ter alguma prova de que o Pai o escolheu entre milhões e milhões de seus filhos e filhas.

Sendo assim, escutemos o que diz Silas Malafaia, autodeclarado “ungido” por ninguém menos que Nosso Deus. Ele costumeiramente acusa pessoas de terem se desviado dos propósitos da verdade. Sim, ele acusa com sua voz estridente. Mas irmãos, ele acusa com a força de quem luta contra toda uma sociedade para salvar os que mais precisam. Ele, honrado em sua história, acusa com todas as forças que tem.

Silas representa, diz ele, o mundo evangélico. Fala em nome de pessoas que jamais viu, ou virá a conhecer, mas fala. Afinal, ele se diz ungido. O escolhido de Deus. E quem somos nós para discordar de suas palavras.

Vejam como Silas protege o povo meus irmãos. Ele comprou para si um avião por US$ 12 milhões (cerca de R$ 72 milhões de reais, com dólar a R$ 6,00). Mas ele não está só. Outros autodeclarados “ungidos” por Deus, também pensaram nos seus rebanhos e compraram aeronaves, que saibam todos vocês, irá servir para o deslocamento das ovelhas que doam 10% de seus lucros mensais. Quem fala mal desses homens, não podem estar falando a verdade. Está provado, eles pensam primeiro no povo.

Eu jamais falarei aqui daquilo que não posso comprovar. Por isso irmãos evangélicos, católicos e de outras denominações. Não é justo acusar o Malafaia de pegar o dinheiro dos mais pobres para benefício próprio, para a compra de avião ou mansão. Isso só ocorre porque ele pensa primeiro no povo. Silas é homem do povo, vive com o povo pobre da favela, do sertão do Nordeste. Silas conhece o que o povo sofrido, e que entrega a igreja seu dízimo, necessita. Tudo o que o acusam de se beneficiar, é na verdade para seu povo sofrido.

Não é porque no JusBrasil existem hoje, 15, 78 referências de processos em que Malafaia esteja envolvido, que ele seja culpado. Afinal, se acredita que o acusado merece ser julgado dentro da Lei. É assim que ele defende para o ex-presidente Lula. O povo também defende para Malafaia, um homem de honra ilibada.

Dizem, mas isto não pode ser verdade, que nosso Silas foi indiciado pela polícia federal em esquema de lavagem de dinheiro. Mas não se pode acreditar nisto. Silas é um homem honrado e jamais estaria envolvido em fraude ou roubo. Sua honra não pode ser manchada por acusações vans.

Não é justo que alguém fale mal dele. Prefiro falar do que ele faz. Silas é um homem honrado.

Silas pensa no povo.

Foi pelo bem povo que ele apoiou quem fez arminha dentro das igrejas. É pelo bem de suas ovelhas que ele leva o rebanho a ajoelhar nas avenidas do Brasil, pelo messias. É pensando no bem desse povo, que ele pede para irmos às ruas apoiar um golpe militar no Brasil. Povo meu, Silas é um homem honrado e mostra todo o seu cuidado conosco, quando vendo a gasolina a R$ 6,00 incentiva carretas defendendo o messias.

Silas não pensa nele. Silas está pensando no seu povo. Silas é um homem bom e isto pode ser demonstrado quando incentiva que pastores usem o púlpito como carro de som, e as Igrejas como comitê partidário.

Ninguém usa melhor as palavras da Bíblia como Silas usa para entorpecer seu rebanho.

Silas Malafaia é um homem honrado, e eu não vim aqui para levantar dúvidas quanto a sua honra. Afinal, eu não sou um bom orador, muito menos um bom escritor, sou um simples matuto do sertão da Bahia, que mesmo distante está vendo tudo o que Silas faz e fala.

*Texto escrito após ler, mais uma vez, o discurso de Marcos César no funeral de César, por William Shakespeare.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.