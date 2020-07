Sobre emas e gados

A ema é considerada a maior ave brasileira. Apesar de possuir asas, não voa. Ela as utiliza para se equilibrar e mudar de direção enquanto correm. Função similar a dos aerofólios dos carros de fórmula 1. Outra característica interessante na espécie, é que o macho é o responsável pela incubação e pelo cuidado com os filhotes recém nascidos. A ema é um animal onívoro que entre outras coisas, come cobras e lagartos.

Outra particularidade das emas, é que elas não acreditam que a hidroxocloroquina seja eficaz no combate ao covid 19. Inclusive, elas detestam quem tenta lhes impor tal medicação, podendo, até, morder a mão do agressor. Mesmo não raciocinando como os seres humanos, embora, em algumas situações, o seu raciocínio seja bem superior a alguns deles, as emas costumam respeitar a opinião da ciência.

Talvez, por instinto de sobrevivência, as emas não gostam de fascistas e de gente que despreza a vida. As emas não tem como especialidade matar, e jamais diriam “E daí?”, diante da morte de 84 mil da sua espécie. Elas também não costumam prestar continência à bandeira de seus predadores e nem dizer “I love you” ao mais perigoso deles. Eu diria que as emas possuem amor próprio e um verdadeiro sentimento de patriotismo pelo reino de sua espécie. Quem nos dera ter uma ema no comando do país, nesse momento em que mais precisamos de equilíbrio e de alguém que cuide do povo e o conduza na direção certa.

A definição de gado se refere ao conjunto de animais criados pelo homem, para aumentar a sua produção agrícola e comercial. Eles podem ser criados em sistema intensivo, semi intensivo, extensivo e semi extensivo. Esses gados podem ser de vários tipos, como, por exemplo, os asininos (asnos, burros jumentos e jegues), os muares (mulas) e os rangíferos (renas). Geralmente, a forma de cria-los e de os manter no cativeiro ideológico de sues donos é a mesma.

Como os gados não possuem o mesmo instinto de sobrevivência que as emas, eles são convencidos com maior facilidade a obedecerem a seus proprietários, sem se darem conta de que estão sendo levados para o abate. O mugir dos gados é uma função natural, que serve para qualquer situação. Seja ela boa ou ruim. Eles simplesmente mugem. Não tem a mesma percepção natural das coisas, como as emas, e acreditam estarem seguros diante do perigo que os ronda.

Os gados são mamíferos. Assim como boa parte de seus criadores, que gostam de mamar nas tetas do dinheiro público. Humanos e gados representam 96% dos mamíferos da terra. No Brasil, foram registrados 57 milhões deles em 2018. Apesar da diminuição desse número nos últimos meses, o país ainda registra uma produção de gado ativa, seja no planalto ou na planície. Diferentemente das emas, os gados não respeitam a ciência e tomam hidroxocloroquina quando o seu dono lhes oferecesse. Aliás, eles costumam mugir de alegria ao ver uma embalagem do medicamento ser erguida como um troféu, pelas mãos de seu dono. Curiosidades do reino animal.

Eu diria que os gados e alguns de seus proprietários, devido à identificação pessoal que os une, e o espírito suíno e a inteligência equina que os caracterizam, acabam formando uma só espécie. A única espécie animal que ninguém se importaria se entrasse em processo de extinção, porque não dão valor nem a própria existência. Por mais emas e menos gados no mundo.

