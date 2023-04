Sobre o PL 2630, o das "fake news", o financiamento do jornalismo e a democracia

O jornalista Leonardo Attuch, editor do 247, abre sua posição sobre o tema edit

Apoie o 247

ICL

A meu ver, todos os veículos de comunicação e comunicadores independentes estão defendendo legitimamente seus interesses econômicos.

O interesse econômico do Brasil 247 e da TV 247 é ter receita publicitária e de assinaturas suficiente para manter e expandir uma das maiores e melhores equipes de jornalistas profissionais do Brasil.

Os comunicadores de esquerda com maior alcance e receita publicitária temem que o fundo que vai financiar o “jornalismo profissional” reduza o bolo da publicidade digital. Outros preferem acessar o fundo que será criado pela lei.

De maneira geral, todos os comunicadores progressistas são contra fake news e discurso de ódio. Mas o fato de o PL tratar de financiamento do jornalismo contamina a discussão.

Do ponto de vista político, todos os comunicadores progressistas torcem pelo sucesso do governo Lula. Mas há dúvidas se esta discussão será positiva ou negativa para a popularidade do governo.

A direita cola no governo o carimbo de “censor” das redes sociais. Boa parte da esquerda se incomoda com o financiamento à mídia corporativa, em especial à Globo.

Como o tema é polêmico, e divide a sociedade, o melhor é aprofundar o debate. E se você aprecia a transparência editorial do 247, apoie em http://brasil247.com/apoio .

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.