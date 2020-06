"Somos Democracia" é o estrangulamento do movimento das torcidas

Após o ato pelo Fora Bolsonaro que ocorreu neste domingo (28/06) na avenida Paulista, me chamou a atenção o comportamento de alguns integrantes do chamado movimento “Somos Democracia”.

O “líder” do movimento “Somos Democracia”, Danilo Pássaro, integrante da Gaviões da Fiel Torcida e candidato do PSOL na cidade de São Paulo, se comportou como um elemento da direita infiltrado dentro dos movimentos contra Bolsonaro para expulsar partidos de esquerda, em especial o PCO, e tirar a cor vermelha do ato como se estivesse cumprindo uma determinação do jornal golpista Folha de São Paulo. No domingo, a Folha de São Paulo pediu para os manifestantes participarem de verde e amarelo.

Além de ficar pregando manifestações “pacíficas”, sem enfrentamento e condenando grupos que querem enfrentar o fascismo como se deve. A manifestação desse domingo foi extremamente bizarra que chegaram a cantar “We Are the World” (Nós Somos o Mundo) de Michael Jackson no som. Um pequeno exemplo da “combatividade”.

Esse comportamento de Danilo Pássaro vai em direção totalmente oposta ao movimento de torcedores. A primeira manifestação realizada pela Gaviões da Fiel realizada no dia 31 de maio foi um grande movimento e mostrou que os torcedores foram para as ruas enfrentar e expulsar os fascistas na Avenida Paulista. Nesta data vimos que os torcedores estavam na avenida Paulista para expulsar os fascistas das ruas, mesmo que tivessem que enfrentar a tropa fascista da polícia militar.

“Somos Democracia” não é um movimento das torcidas organizadas

Uma coisa que tem que ficar claro é que esse “movimento” Somos Democracia liderado por Danilo Pássaro não representa as torcidas organizadas e nem minimamente as reivindicações das torcidas organizadas contra a ditadura e tem um conceito totalmente oposto de democracia.

Isso ficou claro porque a medida que Danilo Pássaro, juntamente com Guilherme Boulos, foram tomando conta das manifestações com ajuda da imprensa golpista e de acordos com a extrema direita paulista como Doria e o comando da PM, o movimento foi sendo estrangulado até que no último domingo estava totalmente esvaziado.

Tanto é assim que a imprensa deu grande destaque para a liderança de Pássaro, como a Folha de São Paulo, Estado de São Paulo e do O Globo com grandes reportagens e rasgando elogios. Não é nenhuma liderança de movimento de torcidas organizadas e muito menos fala em nome da Gaviões da Fiel. É apenas mais uma fabricação da imprensa golpista e da direita, nos mesmos moldes de Guilherme Boulos, Marina Silva e Ciro Gomes para evitar uma radicalização do movimento de torcedores.

Ou seja, o movimento “Somos Democracia” não é uma continuidade do movimento das torcidas organizadas e sim o estrangulamento desse grande movimento combativo contra os fascistas, o governo Bolsonaro e a possibilidade de uma intervenção militar.

Aos poucos as torcidas organizadas, movimentos sociais, grupos antifascistas e ativistas foram se retirando dos atos que, em vez de combater o fascismo, estavam sendo utilizados como plataforma eleitoral do próprio Pássaro e Guilherme Boulos. Não é por acaso que pedem atos pacíficos, controlados e o que chama mais atenção são as cores verde-amarela dos coxinhas. São convocações para ir de verde-amarelo, sinalizadores das cores do PSDB e bandeirões nas mesmas cores. Tudo isso no sentido oposto do motivo que levou as organizadas para as ruas: o combate ao fascismo.

As organizadas foram para as ruas se colocando com a verdadeira democracia, como o fim da PM, a liberdade de torcer, contra a perseguição as organizações dos trabalhadores (pois as organizadas são organizações de trabalhadores) e para expulsar os fascistas das ruas.

O movimento liderado por Danilo Pássaro é a defesa de Rodrigo Maia, dos golpistas do STF, dos senadores que deram o golpe em Dilma Rousseff, ou seja, da famosa Frente Ampla que espanta qualquer manifestante.

