Somos todos CPX!

uiAs gravíssimas mentiras enormemente divulgadas nas redes sociais de que o ex-presidente Lula (PT) teria usado um boné de uma facção criminosa em ato no Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro, são abjetas e colocam em risco os moradores desta e de outras comunidades carentes.

Lula participou de ato no Complexo do Alemão, Zona Norte do Rio de Janeiro, na última quarta-feira (12/10), dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. No comício, o ex-presidente trajou um boné com a sigla “CPX”, que lhe foi presenteado como lembrança da comunidade. Trata-se de uma abreviação de “complexo”, e é como os residentes se referem às comunidades periféricas.

Não tardou para a maquiavélica máquina de fake news bolsonarista começar a mover as suas engrenagens. Em montagem disseminada com a velocidade da luz nas redes sociais, a imagem de Lula com o boné CPX é contraposta a uma do presidente Jair Bolsonaro (PL) com um chapéu com a sigla “PRF”, de Polícia Rodoviária Federal – os dois são adversários no segundo turno da eleição presidencial. Embaixo da do petista, há um texto afirmando que “CPX’ significa “Cupinxa” (sic), “parceiro do crime”. A foto do presidente, por sua vez, tem a seguinte legenda: “Polícia Rodoviária Federal”. Instituição, dentre outras, que apreende drogas e armas dos ‘Cupinxas’ (sic), prendendo-os. Variações desse criminoso embuste igualmente foram propagadas por autoridades, como o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e o assessor especial para Assuntos Internacionais da Presidência da República Filipe Martins.

É inacreditável que a disputa política tenha descido a níveis tão subterrâneos e fedorentos. Pior: que ocupantes de altos cargos públicos – ou seja, representantes do povo brasileiro – se prestem a propalar tapeações, que eles sabem que são inverídicas.

Mais danosa ainda, porém, é viralizar uma mentira racista, eivada de preconceito de classe e perigosa. Ora, não faltaram reportagens comprovando que “CPX” significa “complexo” e que as publicações são dolosamente falsas.

Um dos organizadores do ato, o líder comunitário Rene Silva, fundador e editor-chefe do jornal Voz das Comunidades, contou que deu também um boné e uma camiseta do Alemão a Lula.

"CPX é abreviação que a gente usa para identificar o Complexo do Alemão, a nossa comunidade. Na véspera da visita, pensamos em presentear o Lula com um boné escrito 'favela'. Mas ninguém tinha esse boné e não havia tempo de mandar fazer. Aí, um dos nossos voluntários, o Hector, teve a ideia de dar o boné dele com o CPX. É uma lembrança da comunidade", disse o líder comunitário.

Rene Silva também explicou que diversas comunidades do Rio usam abreviações para se referir a elas próprias.

"Muitas comunidades usam a abreviação CPX, não só o Alemão, mas também a Maré, o Chapadão, a Penha. Assim como tem gente que há boné com a inscrição CDD (Cidade de Deus) e PPC (Pavão-Pavãozinho e Cantagalo) ou Manga (Mangueira). É uma abreviação que se popularizou como uma sigla com o movimento funk e nos bailes dos anos 1990/2000. CPX é citada em músicas, como a ‘Poesia acústica’, do MC Cabelinho", afirmou Rene Silva.Até órgãos públicos usam a sigla “CPX” para se referir a “complexo”. A Polícia Militar do Rio, por exemplo, usou “CPX” em postagem para falar do Complexo da Penha – comunidade da Zona Norte do Rio.

A jornalista Flávia Oliveira colocou os pingos nos is: “Criminalizar o CPX, que o Rio sabe que é abreviação de Complexo do Alemão, é horror à favela. É racismo. Não tem outro nome”, declarou no Twitter.

Essas fake news são um golpe baixo contra Lula, é certo. Mas a patifaria é muito maior em relação aos moradores do Alemão e de outras comunidades. A associação de “CPX” a facções criminosas coloca negros, pobres e periféricos em risco, tornando-os alvo de abusos dos órgãos de repressão do estado. Perceba, por meio de simples exemplo, o alcance: um menino negro, de shorts, sem camisa, sandálias de dedo e com boné CPX pode ser preso e, a depender do caso, morto por isso. Vamos prosseguir, passivos, assistindo as ilegais prisões e chorando a morte de nossa gente? É este o Brasil que sonhamos para todos?

É urgente que a Justiça Eleitoral, com fortíssimo empenho do Ministério Público e da Polícia Federal e dos estados, ordene imediatamente a retirada de publicações que veiculem essas sórdidas e intimidatórias velhacarias. Falsear, dolosamente, informações não é ato protegido pelo direito à liberdade de expressão e de informação, tampouco faz parte do republicano processo eleitoral. É crime!

Negros e pobres, trabalhadores, e suas famílias e amigos, que sentem diariamente na pele as mazelas do Brasil, merecem respeito. “Imagine a dor, adivinhe a cor”.

Somos todos CPX!

Notas:

¹Luís Guilherme Vieira é advogado criminal; cofundador e conselheiro dos Conselhos Deliberativos do Instituto de Defesa do Direito de Defesa (IDDD) e da Sociedade dos Advogados Criminais do Rio de Janeiro (SACERJ); membro da Comissão Especial de Defesa da Liberdade de Expressão do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil; ex-membro titular do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária do Ministério da Justiça; e, ex-secretário-geral do Instituto dos Advogados Brasileiros, onde presidiu ‒ como também na Ordem dos Advogados do Brasil, seccional do Rio de Janeiro ‒ a Comissão Permanente de Defesa do Estado Democrático de Direito.

