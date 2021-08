Steve Bannon declara guerra contra lula

Por Nathália Urban, no Brasil Wire - O guru da extrema direita e ex-estrategista da Casa Branca Steve Bannon tem usado seu peso político para apoiar a campanha eleitoral de Jair Bolsonaro. Eduardo Bolsonaro conheceu Bannon na última terça-feira, em conferência organizada por Mike Lindell, empresário apoiador de Trump e um dos responsáveis ​​pela divulgação de teorias da conspiração sobre a vitória de Joe Biden nos Estados Unidos, em 2020.

Eduardo foi convidado a subir ao palco e apresentado por Bannon como “o terceiro filho de Trump dos trópicos”. O deputado repetiu a desinformação sobre as urnas eletrônicas brasileiras e apresentou vídeos de seu pai em comboios de motocicletas com seus apoiadores.

Em um discurso de abertura, o líder internacional de extrema direita atacou o ex-presidente Lula e afirmou que a eleição presidencial de 2022 no Brasil é “a mais importante de todos os tempos na América do Sul”.

PUBLICIDADE

Bannon disse: “Cerca de 30 dias antes das grandes eleições intermediárias, Jair Bolsonaro enfrentará o esquerdista mais perigoso do mundo, Lula. Um criminoso e comunista apoiado por toda a mídia aqui nos Estados Unidos, toda a mídia de esquerda. Esta eleição é a segunda mais importante do mundo e a mais importante de todos os tempos da América do Sul. Bolsonaro vencerá, a menos que seja roubado, adivinhe, pelas máquinas ”.

Bolsonaro vem fazendo constantes ataques ao sistema de votação brasileiro. Bolsonaro fez pelo menos 192 declarações contra o modelo atual de votação eletrônica e a favor do voto impresso desde que assumiu o poder, mas 160 dessas declarações ocorreram desde abril, quando Lula recuperou seus direitos políticos.

Bolsonaro argumentou que sem esse mecanismo de votação seria vítima de fraude para favorecer um de seus adversários e repetiu, sem nunca ter apresentado nenhuma prova, que já era alvo dessa estratégia porque teria vencido as eleições presidenciais no primeiro turno em 2018. Inspirado pelo manual de Trump, ele lança dúvidas sobre o sistema de votação com medo da derrota nas urnas, usando uma retórica cada vez mais radical para se manter no poder, mobilizando seus partidários de extrema direita.

PUBLICIDADE

Filipe Martins, “ex-assessor econômico” da embaixada dos Estados Unidos em Brasília, é o responsável pela apresentação de Jair Bolsonaro a Steve Bannon. Martins trabalhou na embaixada durante o período do golpe, entre dezembro de 2014 e julho de 2016.

Não é a primeira vez que Bannon fala sobre Lula. Após sua libertação de uma prisão por motivos políticos em novembro de 2019, Bannon chamou o ex-presidente de "o maior ídolo da esquerda globalista no mundo" desde o fim da presidência de Obama, e que seu retorno às ruas trará "enorme perturbação política para o Brasil ”. Bannon chamou Lula de “cínico e corrupto”, insistiu que ele havia sido corrompido pelo poder e alertou que seu retorno significaria o “retorno da corrupção” ao Brasil.

“Agora que está livre, Lula se tornará um ímã para a esquerda global se intrometer na política brasileira. Ele é o garoto-propaganda da esquerda globalista ”, afirmou Bannon.

PUBLICIDADE

Lula atualmente detém a liderança nas pesquisas de opinião para as eleições presidenciais de 2022.

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.