Subir o tom, dividir, conquistar...à esquerda

Apoie o 247

Clube de Economia

No campo político chega viva a semana dos mortos. O imperialismo que ora oculta se em farda ora oculta se em toga, está nu como seu rei psicopata. A incansável busca burguesa pela terceira via, cai nitidamente como segunda via bolsonarista, que para a classe dominante, não é vergonhoso seu distanciamento com o genocida fardado. Thatcher quis mentes e corações conquistados, isso, independe de traje.

Defendida por parte da esquerda e aclamada pela direita, a lava jato não furtou-se de autoritarismo para firmar-se como “instituição anticorrupção”, antigo fantasma lacerdista, pertencente a torpe classe média que assim derrubou políticas nacionalistas de Vargas e Jango. Seu laboratório teve início ainda em 2013, quando pequenos agricultores foram perseguidos pela toga. Entre 2014 e 2020 tornou se messianismo.

A lava jato é posta como linha auxiliar do bolsonarismo, este, por sua vez, poderia ter mesma tarefa, caso um agente curitibano triunfasse em 18. Das raízes jurídicas e globais (2013-2018), cria-se nova razão draconiana, a qual ganha se no grito, na força, no law fare. Logo, trata-se de um devaneio crer em “divisão de votos”. As redes sociais comandam isso.Sempre bom lembrar que o golpe já foi dado; e em 2021, semana dos mortos, PDT e PSB votam favoráveis ao financiamento da reeleição do genocídio. As militâncias por seu turno têm um choque de realidade: Brizola e Arraes faleceram como suas legendas, que hoje servem de espantalhos para liberais bradarem que até a esquerda vota nisso ou naquilo.

PUBLICIDADE

Seria eficaz entender a mudança de método da direção imperialista desde a conversa entre Biden e Dilma (2013) para depois compreender que o movimento dialético se faz no confronto. E? E a partir disso, fazer a mais óbvia denúncia: o neoliberalismo é irmão siamês do protofascismo em vigor, isso sobe o tom como fez a República de Curitiba, o protofascismo e a mídia em campanha entre 2013 e 2018.

Tradicionalmente, o eleitor se apega a políticos, não a partidos. Por mais desgastada, a República de Curitiba, seus autocratas estão vivos em pulsantes corações lacerdistas, cuja canalhice, jamais admitirá Moro e Bolsonaro como frutos da emissora do tio Sam. A propósito “sem mídia a lava jato não existe”, sem lava jato não haveria Bolsonaro. É preciso subir o tom, assim, a direita conquistou mentes e corações. Primeira e segunda via bolsonarista estão prontas para uma fingir derrota, ganhar cargos e continuar o entreguismo. Toga, farda, congresso, mídia, tudo cabe no mesmo governo. O velho ditado: “ganhar uma batalha não é ganhar a guerra” serve para a esquerda quando todas as peças do jogo são pertencentes a direita.

PUBLICIDADE

Mentes e corações colonizados sugerem genocídio, prisões políticas, decorrentes de autocracias, não há crime na nova razão inventada pela direita, desde que o ataque seja dirigido aos seus adversários. Debruçar se sobre o Brasil de 2013 a 2018 é reconhecer a solidão institucional da esquerda, que não buscou hegemonia, ao passo que é preciso compreender as fake news como instrumento do próximo passo da direita.

Retomar as ruas é um brinde a Brizola e Arraes, pois seus ideais não estão no congresso, não morrem; mas com um olho nas redes sociais e outro no financiamento de campanha. Se possível com uma questão: de onde saem os disparos que atingem mentes e corações? Não é o efeito, mas sim a causa do ódio que pode definir os caminhos das duas vias bolsonaristas.

PUBLICIDADE

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.