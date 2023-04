Sucesso econômico sem crescimento?

Apoie o 247

(Publicado originalmente no Grupo Novo Desenvolvimentismo)

Vejam como a economia é uma ciência e uma prática cheia de contradições. Da forma que estamos caminhando, estamos indo bem, mas continuaremos ficando para trás.

O governo Lula está indo bem no plano econômico. O arcabouço fiscal foi bem pensado e mostra que o governo é responsável no plano econômico.

Talvez o arcabouço seja otimista em relação ao aumento da receita, mas não está inerte esperando que o aumento caia do céu. Está procurando ativamente aumentar a receita. E precisa do apoio do STF.

Considerou não ter condições políticas para incluir os juros no teto de gastos e definir um teto porcentual da despesa com juros em relação ao PIB. Superado esse teto, que seria orçado, o gasto com juros seria responsabilidade do BC.

Compreendo que seria bom, antes, discutir melhor essa questão, que considero fundamental. Não faz sentido o BC não ser responsabilizado pela despesa absurda que gera.

Sim, o governo está indo bem no plano econômico, mas dessa forma não haverá verdadeiro desenvolvimento. Dada a confiança que o governo está criando, o real está se valorizando, o dólar já caiu para baixo de R$ 5,00, e deverá cair mais.

Se o dólar continuar caindo, e o governo não tomar medidas para garantir que, para as exportações industriais, será assegurado um piso que eu definiria como de R$ 5,10, não haverá reindustrialização e a economia permanecerá semiestagnada.

Há meios de garantir esse piso para o dólar? A primeira coisa o governo já está fazendo: procurando baixar os juros. Mas em relação ao câmbio da indústria o país não pode ficar por conta do mercado. Precisa se comprometer com um piso.

