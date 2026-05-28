Quanto mais avançam as investigações da PF, à medida em que os segredos dos celulares de Vorcaro são quebrados, mais se evidencia a qualificação dele como o “sugar friend número 1 da República”. Seu dinheiro, ops, dos incautos que encheram seu cofrinho deu para celebrar noivado, presentear a noiva a ponto de ela pedir para ele parar, comprar imóveis de luxo para o então presidente do BRB, contratar dezenas de advogados, dar mesada a Ciro Nogueira, financiar filme trash, sustentar traidor da pátria na Disneylândia e até pagar contas de restaurante em Nova York para o governador carioca. Vorcaro seguiu à risca a letra da canção de Roberto Carlos: “eu quero ter 1 milhão de amigos”. Pode-se acusá-lo de qualquer coisa, menos de ser mão de vaca! E nem assim conseguiu escapar da cadeia. Amigos mal agradecidos!