Sugestões de pautas ao auto-intitulado jornalismo investigativo da chamada grande mídia

Pequena contribuição de sugestões de pautas para o auto-intitulado jornalismo investigativo da chamada grande mídia. Que tal uma entrevista com Sérgio Moro?

O povo quer saber o que pensa o ex-juiz sobre os últimos acontecimentos, quais serão os seus próximos passos, o que tem falado com Dalagnol, qual sua opinião sobre as considerações de Gilmar Mendes á sua pessoa, se quer agradecer o empenho de Nunes Marques e Fachin, se tem conversado muito com o pessoal do FBI…

Enfim, daria um bom “Fantástico”. Daquele jeitão que só a Globo sabe fazer, com muitas e espetaculares chamadas.

Um Globo Repórter também cairia bem, com aquelas perguntas que já se tornaram famosas: onde anda, o que faz, o que come Sérgio Moro?

A Folha poderia encomendar uma entrevista ao seu instituto de pesquisa e meter uma manchete de primeira página com o resultado. Que tal? Pesquisa por telefone, com mais de duas mil pessoas, sobre: você aprova a desaprovação do STF a Sérgio Moro?

Uma pauta mais robusta, de peso, um esforço de reportagem seria contar como estão as vidas dos procuradores da ex-Lava Jato. O que têm feito enquanto novos trabalhos, se ainda empregam a técnica de convicções em detrimento às provas.

Fátima Bernardes poderia convidar a “conje”, Rosângela Moro, e questionar como vai a sua vida depois do que o STF fez com o seu marido, como vão os filhos na escola, qual a receptividade nos shoppings da vida.

Ana Maria Braga poderia preparar um marreco assado e convidar a “conje” para dar a receita.

São só propostas de pauta para que o auto-intitulado jornalismo investigativo investigue, volte a fazer jornalismo sério.

E que não venham como subterfúgio de questionar razões para os blogs de esquerda não trabalharem estas pauta, pois estes não têm influência junto a estes personagens.

No entanto, entendo que os possíveis entrevistados não negariam o pedido á chamada grande mídia. Afinal são anos de camaradagem, de troca de favores.

