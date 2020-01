Suplicy tem mais votos que todos os pré-candidatos juntos

"Sendo Haddad carta fora do baralho, o melhor nome do PT para a prefeitura é o de Eduardo Suplicy", analisa o jornalista Alex Solnik. "O último prefeito eleito em São Paulo, João Dória, ganhou no primeiro turno com 3 milhões votos, um milhão a menos que Suplicy teve para o Senado", acrescent edit