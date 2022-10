Tá faltando amor na campanha eleitoral

Apoie o 247

Eu só acredito em campanha eu apaixone o povo, porque do outro lado o que impera é o dinheiro, a compra de votos, a chantagem de demissão dos que pensam diferentes do patrão. Dito isso, que deixar claro que no primeiro turno a campanha de Luiz Inácio Lula da Silva se mostrou tão formal quanto citá-lo pelo nome completo do registro.

Lula é o sorriso no rosto dos que nunca tiveram oportunidades antes. Lula é a esperança dos inválidos e abandonados pelo sistema. Lula é o grito de gol do seu time quando está ganhando. Lula é o amor expressado no beijo dos adolescentes escondidos. Lula é o caminho dos que estiveram perdidos sem água, sem energia, sem estudo e com fome. Lula é o melhor produto que um marketeiro pode ter nas mãos para ser oferecido e vendido. Então, que se tenha um segundo turno com ele no meio do povo.

Se é verdade que uma imagem vale mais do que mil palavras, Lula precisa ser mostrado na televisão como o ser humano que ele é. Abraçando e sendo abraçado. Beijando e sendo beijado.

Não vou ensinar o que a equipe de marketing da campanha do Lula deve fazer, mas digo que ou apaixona ou cometerá um grande erro.

Que deixem as formalidades para os ritos da presidência, pois agora o que se precisa mesmo é de muito amor nas telas da TV.

