"Tal como os bolsonaristas, o Taleban repudia a democracia e as eleições. Taleban é bolsonarismo ao cubo", afirma Alex Solnik, do Jornalistas pela Democracia edit

Por Alex Solnik, do Jornalistas pela Democracia

Ouço, incrédulo e espantado, brasileiros que se dizem defensores dos direitos humanos comemorarem com empolgação a tomada de poder pelo Taleban no Afeganistão.

Pessoas bem formadas, inteligentes e influentes e que, no entanto, não percebem (ou não querem perceber) as semelhanças entre as pautas do Taleban e as do bolsonarismo, que abominam e combatem.

Tal como os bolsonaristas, o Taleban não admite diversidade de espécie alguma. Ou você é igual a eles ou é seu inimigo.

Tal como os bolsonaristas, o Taleban desconsidera as mulheres como cidadãs, obriga-as a serem subservientes aos homens e as proíbe até de trabalhar - o que nem os bolsonaristas reivindicam, por ora.

Tal como os bolsonaristas desejam, o Taleban rejeita as liberdades individuais. E não reconhece direitos humanos.

Tal como querem os bolsonaristas, o Taleban impõe uma religião única e uma cultura única a todos os cidadãos. E mata os que não se submetem.

Tal como os bolsonaristas, o Taleban detesta o contraditório.

Tal como os bolsonaristas, o Taleban deseja a volta à barbárie da Inquisição.

Tal como os bolsonaristas, o Taleban repudia a democracia e as eleições.

Taleban é bolsonarismo ao cubo.

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.