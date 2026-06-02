Tariflávio: a arquitetura dos ataques à soberania brasileira

A cronologia é pública. As reuniões são documentadas. As declarações foram gravadas. O que emerge desse mosaico não é uma coleção de episódios isolados, mas uma engrenagem política surpreendentemente coerente: primeiro internacionaliza-se o conflito doméstico, depois mobiliza-se uma potência estrangeira e, por fim, apresenta-se o ataque ao próprio país como prova de amor à pátria. Uma história tão improvável que, se não estivesse registrada em fotos, vídeos, entrevistas e documentos oficiais, pareceria uma sátira política.



Quando os fatos começam a conversar



Em julho de 2025, Donald Trump anunciou tarifas de 50% contra produtos brasileiros. Pouco depois vieram as discussões sobre sanções contra autoridades nacionais, pressões diplomáticas, investigações comerciais envolvendo setores estratégicos da economia brasileira e críticas crescentes a instrumentos regulatórios do país.



No mesmo período, integrantes da família Bolsonaro mantinham reuniões em Washington, participavam de eventos do universo trumpista, concediam entrevistas para veículos internacionais e defendiam publicamente ações externas contra instituições brasileiras.



Observados isoladamente, cada episódio possui sua própria explicação.



Mas existe um momento em que a cronologia deixa de ser apenas uma sucessão de acontecimentos e passa a revelar uma sequência.



A sequência é simples.



Primeiro veio a construção de uma rede política internacional. Depois veio a internacionalização da crise política brasileira. Em seguida, vieram as articulações em Washington. Por fim, surgiram tarifas, sanções, investigações comerciais, pressões sobre o PIX e ataques a instrumentos estratégicos do Estado brasileiro.



Os fatos são públicos.



A questão é o que acontece quando eles começam a conversar entre si.



A construção da ponte (2018–2024)



A história não começa com tarifas.



Ela começa em 2018.



Em agosto de 2018, Eduardo Bolsonaro participa do aniversário de Steve Bannon em Nova York e passa a apresentar o ex-estrategista de Donald Trump como uma de suas principais referências políticas internacionais. Pouco depois, lideranças do bolsonarismo passam a frequentar regularmente a CPAC, principal encontro do conservadorismo americano, aproximando-se de parlamentares republicanos, empresários e figuras centrais do trumpismo.



Nos anos seguintes, as viagens aos Estados Unidos tornam-se frequentes. Eduardo Bolsonaro participa de eventos da CPAC, reúne-se com lideranças do trumpismo e mantém contato permanente com figuras como Steve Bannon. Fotografias ao lado de Donald Trump, encontros em Mar-a-Lago e participações em fóruns conservadores passam a ser divulgados como demonstração de proximidade política e alinhamento ideológico.



Em março de 2019, Jair Bolsonaro visita Donald Trump na Casa Branca. O encontro simboliza algo maior que uma agenda diplomática convencional. Pela primeira vez desde a redemocratização, um governo brasileiro assume como projeto político uma aproximação explícita, pública e sistemática com um campo específico da política interna dos Estados Unidos.



A relação continuaria nos anos seguintes. Steve Bannon. CPAC. Mar-a-Lago. Trump. Eduardo Bolsonaro. Os mesmos nomes reaparecem repetidamente na cronologia.



Esse detalhe é importante.



Porque a infraestrutura política que seria utilizada mais tarde não surgiu durante a crise entre Brasil e Estados Unidos. Ela já existia.



Muito antes das sanções.



Muito antes das tarifas.



Muito antes das discussões sobre o PIX.



Antes da pressão, veio a ponte.



Exportando a crise brasileira (2021–2025)



Nenhuma potência estrangeira intervém em um debate doméstico sem uma justificativa política.



Era preciso construir uma narrativa capaz de atravessar fronteiras.



A partir de 2021, as disputas entre Jair Bolsonaro, o STF e o TSE deixam de ser apresentadas apenas como conflitos institucionais brasileiros. Gradualmente, passam a ser traduzidas para uma linguagem familiar ao universo político americano.



As urnas eletrônicas tornam-se evidência de uma suposta fragilidade democrática. Decisões judiciais passam a ser apresentadas como censura. Investigações transformam-se em perseguição política. O embate entre Poderes passa a ser descrito como uma crise de liberdade de expressão.



A narrativa ultrapassa as fronteiras nacionais. Ela aparece em eventos da CPAC, entrevistas para veículos conservadores americanos, reuniões com parlamentares republicanos e manifestações públicas de Steve Bannon e outros aliados do trumpismo. Temas como urnas eletrônicas, censura e perseguição política passam a circular com frequência crescente fora do Brasil.



O que antes era uma disputa entre instituições brasileiras passa a ser apresentado como um problema que exigiria atenção internacional.



O movimento se intensifica após as eleições de 2022.



As mesmas narrativas que haviam marcado a contestação eleitoral nos Estados Unidos começam a aparecer com frequência crescente no debate brasileiro: suspeitas sobre o sistema eleitoral, denúncias de censura, alegações de perseguição política e questionamentos sobre a legitimidade das instituições.



A crise brasileira deixa de ser apenas brasileira.



E esse talvez seja o ponto mais importante dessa etapa.



Tarifas ainda não existiam.



Sanções ainda não existiam.



Discussões sobre o PIX ainda não existiam.



Mas a justificativa para tudo isso já estava sendo construída.



Antes da pressão internacional, veio a internacionalização da crise.



Washington entra no jogo (2025)



A construção da rede estava concluída. A narrativa já circulava. Faltava transformar influência em pressão política.



Em março de 2025, Eduardo Bolsonaro anuncia licença do mandato e passa a atuar diretamente dos Estados Unidos. O movimento não foi apresentado como uma mudança de residência ou uma viagem comum. O objetivo declarado era internacionalizar o embate político brasileiro e buscar apoio externo para pressionar instituições nacionais.



Nos meses seguintes, Eduardo Bolsonaro intensifica reuniões com parlamentares republicanos, participa de eventos conservadores nos Estados Unidos e amplia sua interlocução com integrantes do governo Trump. Temas como Alexandre de Moraes, STF, liberdade de expressão, sanções e anistia aos envolvidos nos atos de 8 de Janeiro passam a circular nos corredores do Congresso americano, do Departamento de Estado e dos principais fóruns da direita norte-americana.



A essa altura, a ponte construída desde 2018 já estava em pleno funcionamento.



Washington deixa de ser apenas o destino das articulações.



Passa a ser parte da articulação.



Em julho de 2025, Donald Trump anuncia tarifas de 50% contra produtos brasileiros e associa publicamente a medida à situação política de Jair Bolsonaro. Pouco depois, Eduardo Bolsonaro e aliados admitem que tarifas, sanções e medidas de pressão contra autoridades brasileiras faziam parte das conversas mantidas com integrantes do governo americano e parlamentares republicanos.



A sequência chama atenção.



Primeiro vieram as viagens.



Depois vieram as reuniões.



Depois vieram as articulações.



Depois vieram as medidas.



Pela primeira vez, uma disputa política brasileira passava a produzir consequências econômicas concretas a partir de centros de poder localizados fora do país.



A engrenagem deixava o terreno da narrativa.



E passava a operar no terreno da realidade.



A conta chega (2025–2026)



Até aqui, a arquitetura produzia discursos.



Agora ela começava a produzir consequências.



Em julho de 2025, Donald Trump anuncia tarifas de 50% sobre produtos brasileiros. A justificativa ultrapassa questões comerciais e menciona diretamente a situação política envolvendo Jair Bolsonaro.



Pouco depois, ganham força as discussões sobre sanções contra autoridades brasileiras. O nome de Alexandre de Moraes passa a ocupar espaço crescente em manifestações de integrantes do governo americano, parlamentares republicanos e aliados internacionais do bolsonarismo. Em seguida, entram em cena as discussões sobre a aplicação da Lei Magnitsky, instrumento normalmente utilizado pelos Estados Unidos contra autoridades estrangeiras acusadas de violações graves de direitos.



A pressão continua.



A investigação comercial aberta pelos Estados Unidos passa a incluir temas relacionados à economia digital brasileira. Entre eles aparece o PIX, sistema de pagamentos criado pelo Banco Central e utilizado diariamente por milhões de brasileiros. Pela primeira vez, um instrumento financeiro público, desenvolvido pelo Estado brasileiro e amplamente adotado pela população, passa a figurar em uma disputa político-comercial envolvendo Washington e Brasília.



Ao mesmo tempo, a regulação das plataformas digitais torna-se alvo permanente de críticas de setores ligados ao trumpismo e às grandes empresas de tecnologia.



Em maio de 2026, Flávio Bolsonaro participa de reuniões em Washington com Donald Trump, Marco Rubio e JD Vance. Na pauta aparecem tarifas, segurança pública, facções criminosas, a situação política brasileira e possíveis medidas americanas relacionadas ao Brasil. Não por acaso, dias depois, a discussão sobre PCC e Comando Vermelho ganha centralidade no debate entre autoridades americanas e aliados do bolsonarismo.



Dias depois, o secretário de Estado Marco Rubio anuncia a intenção de classificar PCC e Comando Vermelho como organizações terroristas.



Cada episódio possui sua própria justificativa.



Mas observados em sequência, revelam uma escalada.



Primeiro vieram as relações.



Depois vieram as narrativas.



Depois vieram as articulações.



Agora surgiam tarifas, sanções, investigações econômicas e pressões diplomáticas.



A conta começava a chegar.



E ela já não era paga apenas por adversários políticos.



Ela começava a ser paga pelo próprio país.



O episódio talvez tenha encontrado sua imagem mais explícita quando Flávio Bolsonaro defendeu a presença de um porta-aviões americano na Baía de Guanabara para combater aquilo que chamou de narcoterrorismo. Independentemente das justificativas apresentadas, a declaração revelava uma mudança importante de escala. Já não se tratava apenas de apoio político internacional. Tratava-se da normalização da presença de instrumentos de poder estrangeiros como solução para problemas internos brasileiros.



O que estava em disputa



É aqui que a cronologia deixa de ser uma simples sequência de acontecimentos e passa a revelar seus efeitos concretos.



Tarifas não atingem ministros do STF.



Tarifas atingem exportações brasileiras.



Sanções não atingem apenas autoridades.



Sanções atingem instituições.



Investigações comerciais não pressionam apenas governos.



Pressionam setores estratégicos da economia nacional.



O mesmo raciocínio vale para o PIX.



O PIX não pertence a um partido político. Não pertence a um governo. Não pertence a um grupo ideológico.



O PIX pertence ao Brasil.



O mesmo vale para a autonomia regulatória do Estado brasileiro, para a capacidade de formular políticas públicas, para a soberania das instituições nacionais e para o direito de o país tomar decisões de acordo com seus próprios interesses. Em outras palavras: a capacidade de regular plataformas digitais, administrar sistemas financeiros nacionais, definir políticas econômicas e conduzir a política externa sem tutela de potências estrangeiras.



Por isso a questão central desta história nunca foi Jair Bolsonaro, Alexandre de Moraes, Lula ou Donald Trump.



A questão central é outra.



O que acontece quando disputas políticas internas passam a ser conduzidas por meio de instrumentos de pressão externos?



O que acontece quando tarifas, sanções e investigações internacionais passam a fazer parte do repertório da política doméstica?



E o que acontece quando mecanismos que afetam diretamente a soberania nacional começam a ser apresentados como ferramentas legítimas de disputa política?



Talvez seja justamente aí que a arquitetura se revele por completo.



Porque, nesse ponto da história, já não estamos discutindo apenas governos.



Estamos discutindo o país.



A fotografia



Entre 2018 e 2026, a sequência foi registrada em fotografias, entrevistas, viagens, reuniões, audiências, declarações públicas, tarifas, sanções e documentos oficiais.



Primeiro veio a construção de uma rede política internacional. Depois veio a internacionalização da crise brasileira. Em seguida surgiram as articulações em Washington. Por fim apareceram as tarifas, as sanções, as investigações comerciais e as pressões sobre instrumentos estratégicos do país.



Separados, os episódios pareciam controvérsias independentes. Juntos, revelam uma arquitetura.



Separados, os episódios pareciam controvérsias independentes. Juntos, revelam uma arquitetura.



Os fatos são públicos.



A cronologia também.



As fotografias também.



E talvez seja justamente essa a característica mais incomum desta história: raramente uma operação política deixou tantos registros de sua própria trajetória.



Separados, pareciam episódios.



Juntos, formam um método.



Artigo publicado originalmente em <código aberto>