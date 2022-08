Taxistas e caminhoneiros que compraram veículos novos nos governos do PT recebem 'esmolas' do atual governo

Apoie o 247

ICL

O que aparenta ser benefício é, na verdade, uma resposta crua, azeda e cheia de ironia a taxistas e caminhoneiros que votaram e continuam apoiando em larga escala o governo da morte e da fome.

Assim como os carteiros, taxistas e caminhoneiros foram duas categorias importantes no golpe contra o Brasil, no suporte das manifestações para o ‘impeachment’ da Presidenta Dilma Rousseff, na manutenção do massacre da mídia contra o PT e na condução de um sociopata à presidência da república.

No sete de setembro do ano passado, quando havia uma expectativa de que seria decretado ‘estado de sítio’, vimos caminhoneiros comemorando nas estradas bloqueadas, a decretação do estado de sítio, de defesa, de calamidade, de guerra e o escambau, em uma atitude bizarra depois de um alarme falso disparado nas redes sociais.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Quando entramos em um táxi na cidade do Rio, quase sempre o motorista faz um comentário que dá a entender que ali, dirigindo aquele carro, está um bolsonarista e um antipetista raiz, que um dia disse que o Bolsa Família era esmola, que não percebe que o governo que ele apoia está despejando profissionais de outras áreas para disputar espaço, ou seja, não compreende o fenômeno da uberização.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Sinceramente, não entendo como categorias tradicionais e imprescindíveis à sociedade, compostas por incansáveis trabalhadores que criam seus filhos com dificuldade, escravos de um volante, sem privilégios, sem aristocracia, podem se sentir representadas por um déspota servil e fascista, que não vale a nota fiscal de uma carga Rio/Magé e o valor de uma ‘corrida’ Meier/Marechal Hermes.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.