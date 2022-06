Terceira via atrasada, Ciro emparedado, Bolsonaro desesperado e Lula Lá

Apoie o 247

Com atraso de um ano, finalmente surgiu a terceira via que as Organizações Globo tanto queriam. Simone Tebet, MDB, senadora pelo Mato Grosso do Sul, é o nome. Depois de algumas especulações que passaram por João Dória, Eduardo Leite e Sergio Moro, PSDB e MDB decidiram por candidatura única.

O União Brasil, que caminhava ao lado, decidiu lançar Luciano Bivar à presidência, mas a consolidação de Tebet pode fazer o partido recuar e apoiar a candidatura da senadora.

Simone Tebet obteve 100% de intenção de voto comparando os totais das pesquisas de maio e junho, passando de 1% para 2%. Especialistas estimam que Tebet possa subir de patamar durante a campanha, podendo ultrapassar Ciro Gomes do PDT.

Por falar em Ciro, sua performance tem desagradado e incomodado muitos de seus eleitores. Os constantes ataques ao ex-presidente Lula têm municiado bolsonaristas que aproveitam suas falas nas redes.

Analisando o cenário atual com base na realidade econômica, no desemprego, no alastramento da fome, da miséria, da inflação, da total falta de expectativa, a candidatura de Lula é a que mais se aproxima dos anseios de mudança. Isso tem levado desespero à campanha de Bolsonaro.

Para piorar o quadro de uma suposta reeleição, segundo o Instituto Quaest, em pesquisa divulgada dia 8, entre os que não declaram voto em Lula ou Bolsonaro, 27% optariam pelo petista para a eleição terminar antes do segundo turno. Destes, 38% são eleitores de Ciro Gomes.

Então, querem saber se haverá segundo turno? Perguntem aos eleitores de Ciro.

