Terceira via não existe porque o centro é o Lula e a direita é o Bolsonaro. Ponto!

Esqueçam! O Lula é o centro e a direita e a extrema direita, principalmente, é o Bolsonaro.

Esqueçam! O espaço político, partidário e até mesmo ideológico está a ser, como areia movediça, a ser ocupado por Lula, que é o centro há 20 anos.

O problema é que a rapaziada empresarial preconceituosa e que deu e dá tiros nos pés por causa não somente por ideologia, mas principalmente porque aposta no capitalismo selvagem de histórico escravocrata, além de ter o hiper lucro, que não acontece em sociedades minimamente civilizadas.

Esse absurdo e despropósito acontece agora na pandemia, e essa gente sem projeto de País há séculos possui dentro de suas almas carcomidas pela perversidade e ignorância a vocação do fracasso, já que impõe ao seu próprio povo a vergonha de ser imbecil e totalmente avessa ao progresso social, que lhe daria estabilidade por ter sempre consumidores pra comprar suas bugigangas.

Porém, preferiram um facínora cercado de outros facínoras para impedir qualquer benefício e cortar qualquer direito da sociedade brasileira, com o apoio de um monte de pobres e classe média, que são representados por uma parte ignorante e perversa exemplificada, tristemente e deprimente, no cercadinho de gado próximo à rampa do Palácio do Palhaço.

O sem graça, que é o desgraçado...

!?!?

E por que eu faço toda esta narrativa?

Para afirmar, com segurança, que a terceira via não existe.

Todos seus seis possíveis candidatos de direita, a incluir o direitista Ciro Gomes, o Cavalo de Tróia da direita, a trabalhar politicamente no campo da esquerda há mais de duas décadas, que foram recentemente os signatários de uma pseudo carta à sociedade de não sei da onde e pra quê, poderão, sem dúvida, se aliarem a Lula.

Odeiam o Lula, por ele ter sido o maior e melhora presidente do Brasil em todos os tempos, junto com o estadista e pai do Brasil que luta para ser civilizado cujo nome é Getúlio Vargas.

Eu sei disso, há muito tempo.

Como sei o porquê de Getúlio ser há 91 anos ter seu legado e memória cruelmente combatidos pelas piores "elites" escravocratas do mundo ocidental.

E o pior que tem um monte de gente de esquerda babaca que não tem essa compreensão.

Um lamento profundo para tal esquerda ignorante de história e desprovida de seriedade programática, a parte sem noção, sensatez e inteligência.

Que no fundo não conhece a história do Brasil e da política brasileira.

Uma bosta!

E dando os trâmites por findos, Lula é candidato para resgatar a honra e a autoestima do Brasil.

A terceira via não existe. Existem duas vias: a democracia e a distribuição de riquezas que é o Lula, e o fascismo e o ultraneoliberalismo, que é o Bolsonaro. E sabe por quê? O CENTRO É O LULA! É isso aí.

