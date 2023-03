Terrorismo fascista e terrorismo do mercado

Apoie o 247

Na entrevista realizada no dia 21 de março no 247 Lula não sabia que estava ao vivo. Foram 7 segundos (7 SEGUNDOS) em que ele diz que na época (contextualizado, em 2018, quando foi preso), na prisão, quando membros do MP, fazendo bullying (aí sou eu falando), chegavam e diziam “e aí, Lula, está tudo bem?”, ele respondia “estará tudo bem quando eu ‘foder’ o Moro”.

Ele disse isso em 7 SEGUNDOS e ressaltou “corta essa parte”.., aí disseram que era ao vivo.

A entrevista teve mais de 1:45 hora.

A “grande imprensa” (para mim o nome certo é organização criminosa) pega 7 segundos, de uma entrevista de mais de quase 7 mil segundos, e tenta transformar em um carnaval…

Apenas 15 minutos depois dessa fala do Lula, a juíza federal Gabriela Hardt (aquela mesma), em substituição à juíza que saiu de férias na véspera, tira o segredo de justiça e determina a prisão dos envolvidos no tal crime.

Bem estranho, né? E pode ter uma série de coisas estranhas, como saber em que momento o nome do ex-juiz (???) Moro entrou no caso como possível vítima de um crime. Enfim, esperamos que a polícia, justiça e jornalistas sérios investiguem tudo isso.

Pois bem, a pauta nem deve ser essa.

O nosso campo acaba errando o tempo todo.

A nossa pauta tem que ser os juros, o BC, a economia, o social, as questões internacionais etc.

Inclusive a imprensa corporativa já começou a construção da narrativa anti-Lula, dizendo que ele está “gagá”, senil e desequilibrado…

Interessante, igualzinho como fizeram com a Dilma.

Eu acho que nem devemos responder a esse tipo de gente. Essa é a pauta deles.

A nossa pauta é emprego, renda, crescimento econômico, justiça social, distribuição de renda, inclusão social, saúde e educação pública, moradia, direitos sociais, soberania nacional. Mas eles querem que a gente fique nesse rame-rame de costumes e “continuam passando a boiada”.

Usando a palavra dita pelo Lula… só ficarei bem quando “foder essa gente…” (rentistas, os chamados grandes capitalistas, aqueles que quebraram as Lojas Americanas, o pessoal do tal “mercado” e seus agentes políticos, jurídicos, culturais e midiáticos).

Foda-se o que estão falando…

O ataque, o que eu chamo terrorismo fascista e terrorismo do mercado (com os seus agentes midiáticos) está aí, no nosso nariz.

Com seis pedidos de impeachment do Lula, com ataques diários da grande mídia, antes mesmo da posse. Com a normalização e naturalização do neofascismo bolsonarista ou lavajatista.

Serão 4 anos de porrada.

Ou aprendemos a dar também ou, em breve, voltaremos à lenga-lenga das palavras de ordem “não vai ter golpe”.

Então, nossa pauta é ir pra cima do Campos Neto, mostrar a sua incompetência e a sabotagem que os agentes do tal mercado, a começar pelo próprio presidente bolsonarista do Banco Central, estão fazendo para emparedar o governo Lula.

Denunciar a sabotagem da manutenção da taxa de juros, mostrar que o tal mercado fica nervoso quando se fala em democracia social e pobres vivendo com dignidade. Do contrário teremos uma recessão em dois meses ou menos.

E, no máximo, o governo Lula fará coisas bonitinhas não área dos direitos humanos, na pauta identitária, na cultura etc… e a pauta sócio-econômica e geopolítica ficará nas mãos da direita (nacional e internacional).

Como eu venho dizendo desde bem antes das eleições, será um governo em disputa, em tempos de guerra (interna e internacional), em tempos de crise, com o inimigo bem forte e agressivo.

É a tal luta de classes, pelo que entendi.

