Teses sobre a sociedade do assédio

"Assediar é produzir o estado de exceção sobre o corpo do outro", escreve Marcia Tiburi

Por Marcia Tiburi

1 - Assédio é o ato de cercar insistentemente uma pessoa com o objetivo de interromper sua liberdade e sua vontade livre em nome dos fins pretendidos pelo assediador.

2 – O assédio é um método, verbal ou físico, pelo qual se coloca o outro na posição de objeto.

3 – No assédio se reduz o outro a um meio e se destrói a sua dignidade, aquilo que no ser humano não tem preço.

4 – No assédio, o assediador se comporta como um caçador diante de uma presa.

5 – A pessoa humana é reduzida a um corpo aproveitável por meio do assédio.

6 – O assédio é uma forma de humilhação.

7 – Há varias formas de assédio e todas são capitalistas.

8 – A história do patriarcado é a história das guerras, de assassinatos e feminicídios, da destruição da natureza, de todas as formas de maldade e vileza e é também a história do assédio.

9 - As formas mais conhecidas de assédio são a moral e o sexual, mas há também assédio psicológico, político, religioso, estético e publicitário, e muitos outros.

10 – O assédio implica o acosso e a perseguição com que o sistema capitalista garante sua sustentação por meio de seus representantes.

11 – Importunar e molestar tornaram-se práticas de mercado. Quem paga para ver um filme e acaba assistindo propagandas no cinema sem que tenha desejado vê-las, está sendo submetido a assédio econômico e publicitário, além de imagético.

12 – A cultura do assédio é aquela na qual ele foi naturalizado. Quem recebe mensagens de propagandas sem que as tenha procurado ou solicitado está sendo assediado. Quem é procurado insistentemente para entrar numa igreja está sendo assediado. Quem é constantemente convencido a comprar, está sendo assediado.

13 – Assediar é produzir o estado de exceção sobre o corpo do outro. Assim como um exército cerca uma cidade, um corpo é cercado e sitiado no assédio, como se ele não tivesse desejo próprio e nenhuma outra alternativa senão deixar acontecer.

14 - Na sociedade atual o assédio é a regra e não a exceção.

15 - O assédio é uma prática de abuso daqueles que ocupam posições superiores hierarquicamente. O assédio faz parte da ordem e a sustenta.

16 – Para acabar com o assedio é preciso acabar com a mentalidade manipuladora e abusadora sem a qual não existiria patriarcado e nem capitalismo.

17 – Para acabar com o assédio é preciso produzir um outro mundo possível.

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.

