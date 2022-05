“The Godfather IV” no Brasil

"O filme de Francis Ford Coppola completa 50 anos e teve sequência, anos depois. 'The Godfather IV' poderia ser filmado no Brasil", escreve Alex Solnik edit

Apoie o 247

ICL

Por Alex Solnik

“Don Corleone” chefia uma família que detém o poder mediante intimidação, violência, corrupção de jornalistas, juízes, políticos e policiais.

É antissistema: não confia na Justiça. Prefere resolver as questões com suas próprias mãos, ou melhor, com as mãos de seus capangas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Seus três filhos, de mães diferentes, seus parceiros no ramo e nos crimes, disputam sua sucessão. Brigam entre eles, mas defendem a família com unhas e dentes.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“The Godfather” (traduzido grotescamente como “O Poderoso Chefão” no Brasil) conta a saga do poderoso padrinho que mantém uma rede de “afilhados”, que lhe prestam vassalagem, beijam seu anel, aos quais protege, desde que sigam dois mandamentos: 1) a lealdade a ele acima de tudo, em quaisquer circunstâncias e 2) jamais tomem partido contra ele, diga o que disser, faça o que fizer.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Os que infringem os mandamentos perdem sua proteção e, assim desprotegidos, podem ter um fim inesperado e trágico.

A obra prima de Francis Ford Coppola completa 50 anos. Uma série intitulada “The Offer”, em exibição na Amazon Prime, conta os bastidores da produção, que sofreu ameaças e depois recebeu proteção da máfia de Nova York.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O filme teve sequência, anos depois, com “The Godfather II” (1974) e “The Godfather III” (1990).

“The Godfather IV” poderia ser filmado no Brasil.

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE