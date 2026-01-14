The rocks. As rochas. As pedras. Segundo o bom e velho dicionário Aurélio, formato papel, uma rocha é um “agregado natural formado de substâncias minerais ou mineralizadas, resultante de um processo geológico determinado, que constitui parte essencial da litosfera.”

A Tectónica de Placas é a teoria que explica a camada mais externa da Terra, a litosfera. Para entendimento dessa teoria, seria interessante imaginar os continentes sendo carregados sobre a crosta oceânica, como se fossem objetos em uma esteira rolante. As placas que se movimentam em diversas direções podem se chocar umas contra as outras. Quando as placas se chocam as rochas de suas bordas enrugam-se e rompem-se originando os terremotos, dobramentos e falhamentos.

As rochas são classificadas em três tipos principais: ígneas, sedimentares e metamórficas. As rochas ígneas são o resultado do resfriamento e da solidificação do magma. As rochas ígneas que se consolidam no interior da Terra (p. ex. granitos) chamam-se intrusivas ou plutônicas e as que se resfriam na superfície (p. ex. basaltos) são chamadas extrusivas ou vulcânicas. A medida que os sedimentos erodidos vão se acumulando nas depressões (bacias sedimentares) eles vão se compactando, transformando-se nas rochas sedimentares (p. ex. cálcários). As rochas metamórficas (p. ex. gnaisses) são originadas a partir de modificações de rochas ígneas, sedimentares ou de outras rochas metamórficas, pelo aumento da temperatura e da pressão mas sem chegarem a se fundir. Isso ocorre, em especial, em regiões de choque de placas tectônicas.

O petróleo que é um líquido escuro, oleoso, formado pela mistura de compostos orgânicos, tem sua origem em pequenos vegetais e animais da orla marítma, que foram soterrados há milhões de anos [1] pode ser encontrado nas rochas sedimentares como os calcários.

O lantânio, elemento químico que faz parte da constituição dos minerais como a monazita, com a fórmula geral (Ce, La, Y, Th) PHO4, um fosfato de terras raras [2] ocorre em rochas ígneas (granitos) e metamórficas (gnaisses).

Por outro lado, nesse nosso já maltratado Planeta, como seria possível brecar a fúria e a gula [3] do presidente americano que dá sinais que pretende invadir territórios soberanos, mundo afora, em busca de petróleo e terras raras, para ficarmos em apenas nessas duas pretensões? Um dos caminhos pode ser as eleições americanas desse ano onde estarão em disputa as vagas para a Câmara dos Representantes e um terço das vagas do Senado. Essas eleições são consideradas um desafio para o atual governo. Existirão outros caminhos?

“Recria tua vida, sempre, sempre. Remove pedras e planta roseiras e faz doces. Recomeça.” - Cora Coralina.

