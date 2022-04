Tombo da Globo segue espetacular e fecha 2021 com prejuízo de R$ 174 milhões!

"O prejuízo de 2021 da Globo, se dá mesmo com aumento da receita para R$ 14,4 bi e da demissão de milhares de trabalhadores", escreve o colunista Roberto Moraes edit

Breve histórico de resultados: a Globo saiu de lucro líquido de R$ 1,8 bilhão (2017); R$ 1,2 bilhão (2018); R$ 752 milhões (2019); R$ 167 milhões (2020), para um prejuízo de R$ 174 milhões em 2021, tendo registrada uma dívida de R$ 5,89 bilhões.

De certa forma, uma trajetória equivalente à economia do Brasil pós-golpe, mesmo com o violento corte de custos e demissões de pessoal que vem implementando, a ponto dos seus gastos com salários em 2021 terem sido de apenas R$ 41 milhões, refletindo a conhecida e grande Pejotização. Certamente, não é coincidência. Globo e golpe tudo a ver!

O prejuízo de 2021 da Globo, se dá mesmo com aumento da receita para R$ 14,4 bi e da demissão de milhares de trabalhadores. Essa receita, 15% superior a de 2020, é oriunda ainda, em boa parte, da publicidade em TV aberta, fechada e digital e também do crescimento da base de assinaturas na Globo Play de 33%.

Como receitas extras em 2021, a Globo teve as seguintes vendas de ativos reais: a) Som Livre para a Sony por R$ 1,4 bilhão; b) Datacenter por R$ 300 milhões; Base territorial e torres de transmissão por R$ 200 milhões; além de complexo de prédios, inclusive a sede em SP (sendo agora inquilina), por mais de R$ 500 milhões que perfazem um total - já recebido - de R$ 2,4 bilhões, valor quase equivalente ao seu caixa no último dia de 2021.

Parte das receitas que diminui o impacto do prejuízo vem de aplicações financeiras, embora menores que esta categoria de despesas, com juros dos empréstimos, mais os rendimentos do seu obscuro Fundo Globo Venture que controla cada vez mais ativos financeiros e menos ativos reais.

PS.: Dados extraídos dos relatórios anuais da Administração da Globo Comunicação e Participações S.A. (2017-2021). Nas Informações Gerais do Relatório da Administração de 2021, a direção da Globo informa que “o prazo para apresentação do próximo pedido de renovação expira em outubro/2022”.

