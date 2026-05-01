Trabalhar menos, viver mais: o próximo avanço dos direitos sociais

O século XX entrou para a história como o período de consolidação dos direitos sociais. Foi um tempo marcado por lutas intensas, greves, mobilizações e pactos que estabeleceram limites à exploração do trabalho e afirmaram a dignidade humana como valor central. Salário mínimo, jornada regulada, férias, previdência e proteção social não foram concessões espontâneas. São conquistas. O século XXI, no entanto, impõe um novo desafio: ampliar esses direitos à luz das profundas transformações tecnológicas e sociais do nosso tempo.

Vivemos uma era em que a tecnologia avança em ritmo acelerado, aumentando a produtividade e reconfigurando as formas de trabalho. Esse avanço, porém, não pode servir apenas à multiplicação do capital, à concentração de renda e à ampliação das desigualdades. Se a tecnologia permite produzir mais em menos tempo, é razoável que seus benefícios sejam compartilhados com toda a sociedade. Isso significa, de forma direta, trabalhar menos e viver mais, com qualidade, dignidade e equilíbrio.

No Brasil, esse debate carrega marcas históricas profundas. Formado sob uma colonização predatória e sustentado por mais de 300 anos de escravidão, o país construiu uma estrutura social profundamente desigual. Parte da elite conservadora, herdeira desses privilégios históricos, ainda reage à ampliação de direitos como se fosse uma ameaça. Em vez de enxergar o avanço social como progresso coletivo, insiste em preservar vantagens que já não se justificam em uma sociedade que se pretende democrática.

A centralidade do trabalho na vida das pessoas não pode significar exaustão permanente. Ao contrário, deve garantir condições para o pleno desenvolvimento humano. É nesse contexto que o debate sobre a jornada de trabalho ganha relevância. No Brasil, os direitos trabalhistas são assegurados pela Constituição e por uma legislação moderna que regula a relação entre capital e trabalho. Ainda assim, há espaço e necessidade de avanço.

O fim da escala 6x1 e a redução da jornada para 40 horas semanais representam um passo coerente com a realidade contemporânea. Não se trata apenas de uma reivindicação econômica, mas de uma agenda civilizatória. As grandes cidades impõem rotinas desgastantes: longos deslocamentos, trânsito intenso e transporte público muitas vezes precário. Trabalhadoras e trabalhadores perdem horas preciosas do dia apenas para chegar ao local de trabalho, o que compromete sua qualidade de vida.

Além disso, é preciso considerar o acesso a direitos básicos. Tempo é condição para cuidar da saúde, acompanhar a educação dos filhos, buscar qualificação profissional e exercer o direito ao lazer. A vida não pode se reduzir à lógica do trabalho contínuo. A harmonia familiar e social depende de convivência, descanso e oportunidades de desenvolvimento pessoal.

O 1º de Maio é mais do que uma data simbólica: é um marco de memória e de projeção de futuro. Celebramos conquistas históricas, mas também reafirmamos compromissos. Entre eles, o de construir uma sociedade em que a tecnologia esteja a serviço da vida, da humanização e da paz. E não da exclusão.

Avançar na redução da jornada de trabalho é reconhecer que o progresso deve beneficiar a todos. É afirmar que desenvolvimento não se mede apenas por índices econômicos, mas pela capacidade de garantir bem-estar coletivo. É, sobretudo, dar um novo sentido ao trabalho: não como fim em si mesmo, mas como meio para uma vida mais plena.

O próximo ciclo de conquistas sociais já está posto. Cabe à sociedade, às instituições e ao Estado transformá-lo em realidade.