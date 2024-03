Apoie o 247

Já é sabido, após a admissão tácita do Chanceler Alemão Scholz na semana passada, que a guerra por procuração entre a OTAN e a Rússia na Ucrânia se transformou em uma guerra quente não declarada, porém limitada; mas esse estado tênue de coisas poderia facilmente se transformar em um conflito incontrolável se a Transnístria cair.

Houve alguma especulação na semana passada de que a região separatista não reconhecida da Moldávia, a Transnístria, poderia se tornar o estopim para uma guerra mais ampla depois que seu parlamento solicitou assistência russa para aliviar o bloqueio econômico que Chisinau e Kiev impuseram sobre ela. Tiraspol também solicitou esforços diplomáticos de Moscou para reavivar as conversas estagnadas sobre seu status, todas as quais o Kremlin prometeu considerar, devido ao fato de que cerca de metade dos 450.000 habitantes da região são cidadãos russos.

Foi quase exatamente há um ano, em fevereiro de 2023, que os principais líderes russos alertaram que a Ucrânia estava planejando uma provocação de bandeira falsa na Transnístria, que seria realizada por militantes do Azov em uniformes russos. Foi analisado na época, mas nada aconteceu no final, muito provavelmente porque o Ocidente estava hiper-focado em se preparar para a contraofensiva que acabou falhando naquele verão. Meio ano após esse desastre se tornar inegável, no entanto, a Transnístria está de volta às notícias.

O Ocidente preferiria forçar a capitulação política daquela região por meios econômicos para marcar uma vitória sem custos para aumentar a moral, enquanto a Ucrânia luta para conter os ganhos da Rússia após sua vitória em Avdeevka no final do mês passado. Isso explica o bloqueio, a guerra de informação anti-governo e a infiltração especulativa de agentes de células adormecidas naquela região, que se tornaram cada vez mais insuportáveis para as autoridades locais e, por isso, eles solicitaram o apoio russo.

Se a situação se deteriorar, seja como resultado da pressão mencionada anteriormente ou devido a uma provocação nos moldes daquela sobre a qual a Rússia alertou no ano passado, então esta região separatista poderia se tornar o estopim para uma guerra mais ampla. Já é sabido, após a admissão tácita do Chanceler Alemão Scholz na semana passada que a guerra por procuração entre a OTAN e a Rússia na Ucrânia se transformou em uma guerra quente não declarada, porém limitada, mas esse estado tênue de coisas poderia facilmente se transformar em um conflito incontrolável se a Transnístria cair.

A Rússia tem mais de 1.000 soldados da paz lá, de acordo com um acordo dos anos 1990 com a Moldávia, que atualmente quer que eles saiam, além de aproximadamente 200.000 cidadãos naquela região. O primeiro poderia facilmente ser dominado por um ataque conjunto de pinças moldavo apoiado pela Romênia e ucraniano, deixando a segurança do segundo à mercê desses dois. A Rússia não poderia ficar de braços cruzados enquanto isso acontece, mas também não pode intervir convencionalmente para evitar esse cenário, pois falta uma "ponte terrestre" para Transnístria.

O Presidente Putin pode sentir-se compelido a "escalar para desescalar" ordenando um salvo de mísseis contra as forças atacantes moldavas apoiadas pela Romênia e ucranianas e/ou possivelmente usando armas nucleares táticas, conforme recentemente relatado sobre o supostamente baixo limiar de seu país. Também não pode ser descartado que a infraestrutura de suporte dentro da Romênia possa ser atingida com munições convencionais para esse fim, apesar de arriscar a ativação do Artigo 5 se ele calcular que o bloco recuaria.

Iniciar a Terceira Guerra Mundial por causa de Transnístria soa absurdo, motivo pelo qual provavelmente nem a Rússia nem a OTAN arriscariam isso, mas cada uma poderia tentar infligir danos reputacionais significativos na outra no caso de o Ocidente se movimentar primeiro, autorizando a Moldávia, apoiada pela Romênia e/ou Ucrânia, a capturar aquela região. A OTAN poderia considerar isso como "fruta em um galho baixo" que poderia aumentar a moral ocidental neste momento difícil, enquanto a Rússia poderia testar o Artigo 5, conforme explicado acima, se não esperasse uma retaliação direta e avassaladora.

No caso de este cenário permanecer gerenciável, o que não pode ser dado como certo, a Rússia perderia a Transnístria, juntamente com seus mais de 1.000 soldados e pelo menos um quinto de milhão de cidadãos (que provavelmente não seriam massacrados, mas sofreriam sob ocupação), enquanto o Artigo 5 seria desacreditado. É do interesse de ambos os lados evitar este resultado mutuamente prejudicial, mas isso só pode acontecer por meio da dissuasão através da retomada das negociações de paz ou, mais arriscadamente, pela Rússia "escalando para desescalar" se for forçada a isso.

