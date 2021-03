Três anos depois, um artigo que já denuncia o totalitarismo de Moro

"Nunca antes neste país assisti um magistrado corrupto ser exposto às vísceras em praça pública, como ocorreu com os votos corajosos e bem fundamentados de Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski", avalia o cientista social Robson Sávio Reis Souza edit

Em 13 de julho de 2017 publiquei, aqui no Brasil 247, o artigo que reproduzo abaixo. No dia anterior, 12 de julho de 2017, Sérgio Moro condenara Lula a 9 anos e seis meses de prisão.

Na ocasião, recebi muitas críticas e algumas ameaças veladas. Meus detratores diziam que eu estava atacando um juiz sério, ético, corajoso; um exemplo. Alguns escreveram que Moro encarnava a verdadeira justiça brasileira. Respondi, à época: se Moro e a justiça agem assim, ambos são pobres e fétidos.

Pois muito bem: parece que o STF resolveu expor a putrefação dos abusos moristas. Nunca antes neste país assisti um magistrado corrupto (que não é o único, diga-se de passagem) ser exposto às vísceras em praça pública, como ocorreu ontem com os votos corajosos e bem fundamentados de Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski.

Moro parece receber o que merece. Agiu como um tirano; um déspota. Foi incensado e exaltado pelo que há de pior neste país. Não teve nenhum pudor no exercício de suas ações como juiz. Ajudou a eleger um genocida e com ele se aliou.

Em certa parte do texto, afirmei que “os dias de Moro como torquemada terão fim quando o Brasil retomar seu caminho verdadeiramente democrático”. Os caminhos democráticos do Brasil estão longe de serem retomados, dado que somos governados por um genocida e sua camarilha de perversos. Mas, antes mesmo disso ocorrer, Moro já encontra com seu destino histórico: a condenação contumaz pelos que têm senso de justiça que, tardiamente, resolveram expor sua arrogância, soberba e as práticas de inúmeras ilegalidades. Justamente, daquele que era apresentado como o salvador da pátria e na verdade se travestia de togado para fazer justiciamento.

Como afirmou repetidas vezes o ministro Gilmar Mendes, a Vara Federal de Curitiba, sob Moro, agia como um estado totalitário.

Portanto, mais de três anos depois, acho que o artigo abaixo cai como luva no contexto atual.

UM JUIZ MEDÍOCRE; UMA SENTENÇA PÍFIA; UMA JUSTIÇA DE BOTEQUIM

A sentença do Torquemada das Araucárias é uma afronta ao decantado estado democrático de direito que, no caso brasileiro, é um conto da carochinha a contentar a classe média. Porque os pobres, a maioria da população, não participam dos benefícios dessa engenharia que garante os interesses de uns poucos.

Como todos sabem, a peça-chave do dito estado democrático de direito é a lei. A lei foi uma criação do estado liberal-democrático para a garantia dos direitos do cidadão.

Quando um juiz transforma a lei num conjunto de regras discricionárias a ampliar o direito penal a serviço da sua ideologia, ele deixa de ser juiz e passa a ser um falastrão de botequim. Quer plateia, aplausos, justiciamento; menos justiça.

Um juiz não está legitimado para ser legislador. Ele não pode interpretar a lei a seu bel-prazer. Ele não pode sobrepor convicções pessoais e de classe sobre os princípios elementares da dignidade humana – origem e razão de ser da lei. Quando um magistrado age como um tirano, sua sentença não tem legitimidade e não deve ser cumprida.

Quem lê a sentença de Moro fica atordoado com a miséria do seu conteúdo. Mas, Moro paga o preço de ter se colocado como cavalheiro errante da globo e das elites nacionais.

Se no Brasil os tribunais respaldarem seus desatinos, caberá a Lula os recursos aos tribunais internacionais que, ainda, respeitam os princípios basilares do estado liberal-democrático.

Infelizmente, desde que o STF se apequenou como um tribunal constitucional e se assoberbou na condição de um tribunal penal seletivo, muitos juízes no país deixaram de ser cumpridores da lei e passaram a ser carrascos da lei.

No caso de Moro há agravantes: age, também, como uma marionete a distrair o povo nos momentos de tensão política, a desviar os fatos relevantes com suas sentenças pífias.

Ademais, serviçal de interesses escusos, quer retirar Lula da disputa presidencial. Ou seja, age como um tirano que se impõe no tapetão, à fórceps.

É o que acaba de ocorrer: no dia que um bando de assaltantes do poder estuprou a CLT (coisa que nem os militares ousaram fazer), o juiz-global-tucano expediu uma sentença ridícula para tirar a atenção da população ao fato que realmente interessa.

Afinal, a luta popular que nos congrega é contra uma coalizão de perversos que não se preocupa com a Nação. Um bando cuja permanência temporária no poder se concretiza na realização do serviço sujo a beneficiar o capital financeiro.

Um governo ilegítimo e fundamentalmente corrupto que só se sustenta porque tem sócios poderosos na justiça, na mídia e no parlamento. Todos comprometidos com o desmonte do estado social brasileiro.

Pois bem: para tirar a atenção dessa afronta aos direitos trabalhistas, a malfadada “reforma” da CLT, condenada até mesmo pela Organização Internacional do Trabalho, o aparecido togado resolveu aparecer. Tirou de dentro da sua cartola a sentença que aguardava o momento oportuno para ser midiatizada e distrair o povo.

Fica cada vez mais claro que nos resta somente a desobediência civil e o recurso à rebelião.

Até mesmo a tradição política liberal conservadora admite (desde John Locke), o direito que todo cidadão tem de se contrapor aos tiranos; o direito de lutar de todas as formas contra os usurpadores do poder que se impõem através de um estado de terror, da força, da censura ou das violências contra as garantias sociais e individuais.

Voltando a Moro: sua parcialidade e seletividade são retumbantes. Seus dias como torquemada terão fim quando o Brasil retomar seu caminho verdadeiramente democrático.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.