Trump alerta Bolsonaro: é dura a vida de golpista fracassado

"Bolsonaro é simplório, mas deve saber que golpistas fracassados são as figuras mais desprotegidas da política", diz o jornalista Moisés Mendes edit

Apoie o 247

ICL

Por Moisés Mendes, para o 247

O FBI pedalou a mansão de Trump na Flórida atrás de documentos que ele teria levado da Casa Branca. Como se Trump fosse ficar com os arquivos até agora à espera do FBI.

Deve parecer sem sentido para a direita americana que, um ano e meio depois de deixar a Casa Branca, Trump esteja sob investigação de uma corporação que ele controlava com facilidade.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O FBI que ele deveria considerar dominado se volta contra ele por ordem das instituições. O homem que mandou invadir o Congresso do seu país fica incomodado por ter a casa revirada.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Trump virou um traste. E aí dá para estabelecer, sem muito esforço, uma conexão com o que Bolsonaro pensava da Polícia Federal e o que o espera.

Bolsonaro achava que a PF era uma polícia dele, do governo do momento, que poderia trabalhar inclusive com informações de arapongagens para proteger a família.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Na famosa reunião ministerial de abril de 2020, quando Bolsonaro trata Sergio Moro como um mandalete, o sujeito deu a entender que a PF era completamente manobrável. Mas estava sem o controle do ex-juiz.

Numa mistura de autoritarismo e de ignorância (talvez mais por ignorância), Bolsonaro achava que poderia ter o controle da Polícia Federal, mas Moro não sabia exercer esse poder de preposto do pai e dos filhos.

Pois agora, quando fica sabendo que a casa de Trump foi pedalada pelo FBI, Bolsonaro deve pensar se pode acontecer aqui o que acontece nos Estados Unidos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Se tentar aplicar um golpe, como Trump tentou, Bolsonaro poderá ter a porta da casa da Barra da Tijuca pedalada?

Sem a imunidade de um mandato, sem suporte militar, sem o centrão, sem apoio dos empresários cariocas que aplaudiram o plano do golpe, o sujeito estará mesmo vulnerável?

É a grande questão, que também se mantinha como dúvida entre os americanos até agora.

Pegariam Trump como líder da invasão do Capitólio e da tentativa de golpe?

Estão pegando. Fragilizado, Trump pode perder o controle do partido Republicano e da direita e ser descartado.

Antes mesmo de ser enquadrado pela Justiça, será trocado por outro pela velha e pela nova direita. Porque é assim que conservadorismo e fascismo, agora bem misturados, vão sobrevivendo.

Quando deixou a Casa Branca, Trump anunciou: “Voltaremos de alguma forma”. É quase certo que não voltará de forma alguma.

Bolsonaro é simplório, mas deve saber que golpistas fracassados são as figuras mais desprotegidas da política.

Se não forem americanos e se não forem ricos e líderes dos republicanos, fica ainda mais complicado. Se for um tenente, pior ainda.

Apoie a iniciativa do Jornalistas pela Democracia no Catarse

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.