Trump e o futuro do fascismo no Brasil e no mundo

Intimamente, as ações dos fascistas para eles são normais. No foro íntimo são sempre inocentes. edit

Apoie o 247

ICL

Certa vez, Santo Agostinho falou: Senhor me faça virtuoso. Mas não agora. Trump foi para o banco dos réus com 34 acusações e parece que para ele ainda não é a hora também. Ele foi pego pagando suborno a uma atriz pornô, desviando dinheiro e fazendo declarações financeiras falsas. Outros presidentes americanos tiveram acusações mais graves, como por exemplo Nixon, que cometeu crime no exercício da função. A sodomia não é um problema, já que podemos lembrar-nos de Monica Lewinsky e Bill Clinton. Porém, o remendo de Trump para esconder o fato, acaba por chegar às diversas acusações. E isso vai ser a ponta do iceberg para várias outras acusações dentro do mandato e que pode enfraquecer o nome de Trump para a próxima eleição.

Moralmente, Trump é acusado de subornar uma prostituta, que era sua amante, para que ela ficasse calada para não atrapalhar sua eleição. Isso parece mais importante para limpar, do que todos os desvios financeiros para tal. Como o fascismo trabalha com a moral e bons costumes, ele tem todos os motivos para adiar sua regeneração. Senhor, me faça casto. Mas amanhã de manhã. Por outro lado, para ele a divulgação e holofote nesse momento podem dar pontos políticos para o ex-presidente. Isso por que seus apoiadores e até de pessoas não simpáticas a figura de Trump, acreditam fielmente que se trata de uma perseguição política. Ou seja, é possível que ele possa até sair fortalecido desse caso, pois não será preso por ser réu primário.

Trump foi posto sob custódia da polícia e fichado. Hipoteticamente, pode pegar 136 anos de cadeia. Dia cinco, Bolsonaro prestará depoimento na Polícia Federal também por um dos crimes que cometeu. As semelhanças são grandes. Assim como um espelho. Espelho que muitas vezes, foi orquestrada pela extrema direita mundial e onde o Brasil sempre foi o fiel imitador do conceito Trump de ser. Bolsonaro tenta pegar carona nesse estilo. Diz que voltou para o Brasil, mas na verdade foi intimado. Vai aparecer nos noticiários novamente e tentará captar capital político, se fazendo de vítima do sistema. No caso do Brasil, existem provas suficientes para no mínimo se tornar inelegível. Prisão por enquanto não é provável. Afinal, Eduardo Bolsonaro já tinha falado que o que acontece nos EUA, acontece no Brasil.

O senso moral no Brasil e no mundo não anda lá essas coisas. Os cenários podem ser de acirramento das bases pró Trump/Bolsonaro e resistência com apoio de neonazistas e suas células que estão se organizando pelo mundo. Também, se fosse preso e enfraquecido, poderia transformar a direita violenta para os porões e termos a volta de uma democracia mais sólida. Caso contrário, a China, onde não há problemas desse porte, tomará de vez o imperialismo mundial, com um Estados Unidos desorganizado e tendo que lhe dar com a divisão do país. Porém, o futuro incerto, não está tão incerto assim. Vimos um Trump submisso e menos agressivo tanto antes, durante e depois.

Por aqui, a crise das joias não é uma crise simples. É delicada. Primeiro foram os dois malotes de joias de 16 milhões de reais, que tentaram de toda forma retirar da alfandega, tendo evolvido o assessor do ex ministro Bento Albuquerque. E o depoimento deste assessor complica cada vez mais Bolsonaro. Recentemente descobriram o terceiro lote com recebimento pessoal do ex-presidente.

Intimamente, as ações dos fascistas para eles são normais. No foro íntimo são sempre inocentes. Nesse momento, os processos não vão se perder misteriosamente, não vão poder trocar a jurisdição ou escolher os julgadores. Sempre existe uma explicação para eles. Ser fascista é sempre ter um álibi, mesmo falso.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.