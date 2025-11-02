Trump está claramente perdendo a guerra comercial com a China, que ele mesmo iniciou. Eis o porquê

Donald Trump está perdendo a guerra comercial contra a China, guerra que ele mesmo iniciou.

Trump realizou uma importante reunião com o presidente chinês Xi Jinping na cidade sul-coreana de Busan, em 30 de outubro. Lá, eles chegaram a um novo acordo, que representou uma trégua de um ano.

O governo dos EUA concordou em suspender a maior parte das medidas punitivas que havia imposto à China desde abril de 2025, essencialmente trazendo a situação de volta ao que era em janeiro, quando Trump assumiu o cargo para seu segundo mandato.

Embora isso não signifique o fim da guerra comercial, a China claramente venceu essa batalha.

A vitória da China nesta fase da guerra comercial confirma seu status de "superpotência econômica global".

O Financial Times (FT) observou que, “Ao contrário de quase 10 anos atrás, quando a primeira ofensiva comercial de Trump pegou Pequim de surpresa, desta vez uma China mais bem preparada e economicamente mais poderosa conseguiu conter seu adversário, antes muito mais forte”.

A partir de abril de 2025, Trump ameaçou impor tarifas altíssimas a países de todo o mundo . A China foi a única que conseguiu se defender e impedir que os EUA lhe impusessem um tratado desigual.

Quando Trump recorreu à opção nuclear e aumentou as tarifas sobre a China para 145%, ele pensou que Pequim cederia. Mas, pelo contrário, a China retaliou com o mesmo nível de tarifas verdadeiramente recíprocas. Isso aterrorizou Washington, e Trump recuou.

O mesmo aconteceu quando o governo Trump restringiu as exportações de chips para a China e adicionou muitas outras empresas chinesas à Lista de Entidades dos EUA, o que representou uma forma de sanção.

Pequim respondeu restringindo a exportação de metais de terras raras e ímãs para os EUA. Mais uma vez, isso assustou Washington, porque a China domina o fornecimento global de terras raras e as empresas americanas dependem muito delas. Trump foi forçado a recuar.

Por isso, o Financial Times citou um analista do importante banco francês BNP Paribas, que afirmou que os Estados Unidos passaram a reconhecer “que agora estão lidando com um rival de mesmo nível capaz de lhes causar danos econômicos materiais — uma posição relativamente nova para os EUA e um desenvolvimento que, pelo menos para nós, confirma a ascensão da China ao status de superpotência econômica global ” (ênfase adicionada).

Dito isso, o Financial Times alertou que isso não significa o fim da guerra comercial, e que os acordos firmados entre as duas partes "foram relativamente restritos e, em sua maioria, suspenderam medidas punitivas existentes em vez de eliminá-las completamente", o que "torna inevitáveis novas tensões entre EUA e China".

Zhao Minghao, pesquisador do Instituto de Estudos Internacionais da influente Universidade Fudan, na China, explicou: "Esta cúpula só pode trazer uma distensão tática, e não uma redefinição estratégica, para as relações entre os EUA e a China".

Os EUA fazem mais concessões do que a China.

A Bloomberg concluiu que os EUA fizeram mais concessões do que a China, após o encontro entre Trump e Xi na Coreia do Sul.

Como parte do acordo, o governo dos EUA concordou em suspender a ameaça de Trump de uma tarifa adicional de 100%, reduzir suas taxas relacionadas ao fentanil na China de 20% para 10%, remover as novas empresas chinesas que foram adicionadas à sua Lista de Entidades e suspender as taxas portuárias .

Por sua vez, a China concordou em suspender seus controles sobre terras raras e restringir ainda mais a exportação de produtos químicos necessários para a produção de fentanil (embora Pequim já tivesse feito isso). A China também retomará suas compras de soja dos EUA (assunto que será discutido mais adiante).

Trump e seus aliados afirmaram que a China também comprará petróleo e gás dos EUA e poderá viabilizar um acordo sobre o TikTok, mas isso não foi confirmado; é puramente hipotético.

A Associated Press também concluiu que Trump não ganhou nada com o acordo, relatando: "O acordo entre os EUA e a China está desfazendo os danos de uma guerra comercial autoinfligida ".

A Associated Press citou um economista da Universidade Cornell, Eswar Prasad, que comentou: "É difícil perceber quais ganhos significativos os EUA obtiveram na relação bilateral em comparação com a situação anterior à posse de Trump".

Em outras palavras, Trump travou uma guerra comercial agressiva contra a China durante meses, apenas para acabar de volta à estaca zero, de mãos vazias.

A economia dos EUA depende mais da China do que o contrário.

Isso é bastante irônico, porque em abril, quando Trump intensificou drasticamente a guerra comercial, o secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, afirmou que a China estava jogando com uma "mão perdedora" .

Bessent, um bilionário gestor de fundos de hedge de Wall Street, insistiu que os Estados Unidos tinham muito mais influência sobre a China e que Pequim logo se renderia.

“O que perdemos com o aumento das tarifas chinesas sobre nós? Exportamos para eles um quinto do que eles exportam para nós, então é uma situação em que eles saem perdendo”, disse ele.

Acontece que o oposto era verdadeiro; a economia dos EUA é mais dependente da economia da China.

Sim, em 2000, a China era muito dependente da economia dos EUA. Naquela época, o comércio com os EUA representava cerca de um quarto do comércio total da China.

Nas últimas duas décadas, porém, a China reduziu significativamente sua dependência do comércio com os EUA. Em 2023, esse comércio representava apenas cerca de 10% do comércio total da China.

Ao analisar exatamente o que a China exporta para os EUA , e vice-versa, fica claro que são os EUA que são mais dependentes.

A China exporta muitos produtos tecnológicos que os EUA não conseguem obter de nenhum outro lugar, incluindo celulares, computadores, baterias, máquinas e peças.

Não estamos mais nos anos 80 e 90, quando grande parte das exportações da China para os EUA consistia em bens de baixo valor agregado, como têxteis, brinquedos e eletrodomésticos. A China ascendeu muito rapidamente na cadeia de valor global.

Por outro lado, muitos dos produtos que os EUA exportam para a China são commodities como petróleo, gás, soja e milho. A China pode facilmente comprá-los de outros países.

Ainda existem alguns produtos americanos importantes dos quais a China depende, especialmente semicondutores avançados — embora isso esteja mudando rapidamente (como será discutido mais adiante neste artigo).

Anteriormente, os EUA exportavam um número considerável de carros para a China. Mas a China se tornou a maior produtora mundial de automóveis, e a maioria das pessoas no país prefere comprar carros de empresas chinesas, que são muito mais acessíveis.

Trump e Bessent acham que a China de hoje ainda é a mesma dos anos 80 e 90, quando sua economia girava em torno da exportação de bens de baixo valor agregado, com uso intensivo de mão de obra e qualidade questionável. Esses tempos já passaram.

O governo chinês utilizou com sucesso a política industrial, políticas de desenvolvimento lideradas pelo Estado e uma combinação cuidadosa de planejamento central e competição de mercado regulamentada para ascender rapidamente na cadeia de valor global, criar cadeias de suprimentos complexas, promover a autossuficiência tecnológica e impulsionar massivamente a produção industrial.

Os resultados falam por si: hoje, a China é a única superpotência industrial do mundo .

Na verdade, embora a China tenha se tornado menos dependente das exportações para o mercado americano, as empresas americanas tornaram-se mais dependentes da importação de bens intermediários e outros insumos chineses.

Bessent argumentou que a China era mais dependente do mercado americano por ter um grande superávit comercial. No entanto, a grande maioria da receita das empresas chinesas provém de compras no mercado interno.

Sim, a China gera receitas significativas com a exportação de eletrônicos de consumo, mas mesmo nesse setor, a maior parte da receita provém das vendas no mercado interno. Para todos os outros setores importantes da indústria chinesa, as receitas do mercado interno representam a grande maioria da receita total.

Algumas exportações da China ainda chegam ao mercado americano, embora indiretamente, por meio de redirecionamento através de terceiros países, como Vietnã, Indonésia, Tailândia ou México.

Empresas nesses países frequentemente agregam mais valor a um produto originário da China e, posteriormente, o exportam para os EUA, onde não será rotulado como um produto chinês.

No entanto, da perspectiva de um exportador chinês, isso não é um problema. Ele simplesmente quer vender o produto; não se importa para onde o produto vai depois.

O domínio da China na cadeia de suprimentos de terras raras forçou os EUA a suspenderem sua agressiva guerra comercial.

Uma das maiores e mais importantes conclusões da vitória da China nesta rodada da guerra comercial é a importância dos elementos de terras raras.

A China domina completamente a cadeia de suprimentos global de terras raras, incluindo tanto a mineração quanto o processamento.

Em 2024, a China representava mais de 60% da extração e cerca de 90% do refino de terras raras .

Apesar do nome, as terras raras não são tão raras assim; podem ser encontradas em muitos lugares ao redor do mundo. O que dificulta a substituição da China na cadeia de suprimentos por outros países, no entanto, é o processamento das terras raras, que é complexo, exige muita mão de obra e é ambientalmente destrutivo.

Os Estados Unidos tentaram aumentar sua participação na indústria global de terras raras, especialmente após Trump ter iniciado a guerra comercial contra a China em seu primeiro mandato como presidente, mas não obtiveram muitos avanços.

Levará anos, senão décadas, para os EUA fazerem avanços significativos.

Quando a China respondeu à escalada agressiva e unilateral da guerra comercial promovida por Trump em 2025 e, em um ato de autodefesa, decidiu restringir a exportação de terras raras para os EUA, isso aterrorizou não apenas Washington, mas também o complexo militar-industrial.

As empresas de tecnologia dos EUA, particularmente os fabricantes de armas e outros contratados militares dos EUA, são muito dependentes dos metais de terras raras e ímãs da China.

O Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais (CSIS), um think tank de linha dura anti-China — financiado pelo governo dos EUA , outros governos ocidentais e grandes corporações do complexo militar-industrial — publicou um relatório alertando que “as novas restrições da China a terras raras e ímãs ameaçam as cadeias de suprimentos de defesa dos EUA ”.

Ironicamente, os militares dos EUA estão planejando uma possível guerra contra a China , mas não podem fazê-lo sem as terras raras chinesas.

É por isso que, na última década, o governo dos EUA investiu muitos recursos na tentativa de desenvolver uma nova cadeia de suprimentos para minerais críticos que exclua a China.

No entanto, as revistas e os meios de comunicação do complexo militar-industrial dos EUA reconhecem que os EUA não têm, de forma realista, condições de alcançar a produção de terras raras.

Como afirmou o veículo de comunicação americano National Defense, "os Estados Unidos não conseguirão acabar com a dependência da China por meio da produção interna".

A “guerra dos chips” dos EUA tem como alvo a China.

É importante ressaltar que a razão pela qual a China impôs restrições à exportação de terras raras foi em resposta aos ataques dos EUA; foi um ato de autodefesa.

Trump iniciou a guerra comercial contra a China em seu primeiro mandato. No entanto, o governo democrata de Joe Biden deu continuidade a essa guerra comercial. A nova guerra fria — a Segunda Guerra Fria — é bipartidária em Washington.

Na verdade, o governo Biden impôs restrições significativas à exportação de tecnologias para a China, proibindo a exportação de semicondutores avançados e ferramentas para fabricação de chips.

A ideia em Washington era que esse seria o calcanhar de Aquiles da China. Os estrategistas imperialistas dos EUA acreditavam que, ao travar uma guerra tecnológica contra a China, poderiam impedi-la de alcançar os Estados Unidos em indústrias de ponta, especialmente na inteligência artificial.

Washington esperava que as grandes corporações de tecnologia dos EUA no Vale do Silício tivessem o monopólio da IA e que a China ficasse para trás.

A secretária de Comércio, Gina Raimondo, chegou a admitir que o objetivo do governo dos EUA era " diminuir o ritmo de inovação da China ".

É claro que não foi isso que aconteceu.

Assim como as restrições da China à exportação de terras raras levaram o governo dos EUA a investir recursos no desenvolvimento de sua própria cadeia de suprimentos para minerais críticos, o mesmo aconteceu com os semicondutores. As restrições americanas às exportações de semicondutores para a China levaram Pequim a priorizar o desenvolvimento de sua própria indústria nacional de fabricação de chips.

A política industrial da China promoveu a produção local de semicondutores, e obteve bastante sucesso.

Em abril de 2024, Raimondo alertou: “Cerca de 60% de todos os novos 'chips legados' que chegarem ao mercado nos próximos anos serão produzidos pela China”. Chips legados são aqueles usados na maioria das tecnologias do dia a dia. Eles não são os chips mais avançados, mas são muito mais comuns.

A "guerra dos chips" entre os EUA e a China acabou levando Pequim a aumentar os incentivos governamentais para a fabricação nacional de semicondutores, e a China agora domina o mercado global de chips.

Sim, a China ainda não alcançou os Estados Unidos no desenvolvimento dos chips mais avançados; os EUA ainda estão à frente. Mas a China está progredindo rapidamente.

Por isso, Pequim decidiu restringir a compra de chips da Nvidia por empresas de tecnologia chinesas . A Nvidia é a gigante americana que se tornou a maior corporação do mundo em valor de mercado, pois detém o monopólio no desenvolvimento dos chips mais avançados. A China alega que a Nvidia viola suas leis antitruste .

Em vez de as empresas chinesas continuarem dependentes da compra de chips da Nvidia, Pequim quer promover a autossuficiência interna.

A China avança rapidamente, liderando a maioria das tecnologias críticas globais.

O rápido progresso da China na "guerra dos chips" com os EUA demonstra o sucesso da política industrial de Pequim, seu esforço liderado pelo Estado para subir na cadeia de valor e produzir bens de maior valor agregado.

Essa modernização tecnológica está no cerne do novo plano quinquenal da China.

A China possui uma economia de mercado, sim, mas é uma economia de mercado socialista , onde os setores mais importantes — os pilares da economia — são de propriedade pública, controlados pelo governo, e o planejamento central ainda é utilizado em indústrias estratégicas.

O plano quinquenal do Partido Comunista Chinês para o período de 2026 a 2030 enfatiza fortemente a importância do progresso tecnológico.

Em particular, o novo plano quinquenal prevê “medidas extraordinárias” para alcançar avanços na produção de chips avançados.

Isso não é mera retórica. Se analisarmos os planos passados da China, veremos que a maioria de seus objetivos foi alcançada.

Um bom exemplo é a iniciativa Made in China 2025. Este foi um plano anunciado em 2015, quando Pequim estabeleceu metas para se tornar globalmente competitiva em indústrias de tecnologia de ponta.

A Bloomberg concluiu que a China obteve sucesso em quase todos os setores que visou. Ela já é líder global em cinco tecnologias-chave e está rapidamente alcançando os demais em outras sete.

Isso foi, de fato, admitido por um think tank ocidental bastante anti-China.

O Instituto Australiano de Política Estratégica (ASPI) é apoiado pelas forças armadas australianas e financiado por diversos governos ocidentais. É extremamente beligerante e dissemina constantemente propaganda anti-China.

No entanto, o ASPI publicou um relatório em 2024 reconhecendo que a China fez progressos tecnológicos e científicos incríveis em um curto período de tempo.

A ASPI concluiu, ainda que a contragosto, que a China "atualmente lidera em 57 das 64 tecnologias críticas", ou seja, 89%.

Isso representou um grande salto em relação ao período de 2003-2007, quando a China liderava em apenas três das 64 tecnologias-chave, ou seja, meros 4,7%.

Em nítido contraste, este grupo de reflexão linha-dura lamentou que os “EUA estejam perdendo a forte vantagem histórica que construíram”.

Duas décadas atrás, os Estados Unidos lideravam em 60 das 64 tecnologias críticas, ou seja, 94%.

Atualmente, os EUA lideram em apenas sete dessas 64 tecnologias, ou 11%, considerando o período de 2019 a 2023.

Trata-se de uma mudança tectônica em apenas duas décadas.

A China é hoje a superpotência tecnológica e industrial indiscutível do mundo, em grande parte devido ao planejamento governamental e à política industrial.

E a China continua a avançar. Seu novo plano quinquenal enfatiza a importância da “ autossuficiência tecnológica ”, à medida que o país recupera o atraso nas indústrias em que ainda está atrasado.

Nesse contexto, não é surpresa que a guerra comercial e a guerra tecnológica do governo dos EUA contra a China tenham se voltado contra ele.

O governo Trump claramente subestimou a China e decidiu que precisava de uma trégua temporária para mudar de estratégia.

Trump suspende a guerra comercial por um ano, à medida que as eleições de meio de mandato de 2026 se aproximam.

O Financial Times descreveu o acordo EUA-China como uma " trégua comercial de um ano ".

Trump, por outro lado, em seu estilo bombástico típico, afirmou que foi "uma reunião incrível" e que, "em uma escala de 0 a 10, sendo 10 a melhor nota, a reunião foi 12".

Isso porque Trump sempre afirma que ganha em tudo e nunca admite a derrota (inclusive na eleição presidencial americana de 2020). Ele não quer reconhecer que está perdendo a guerra comercial que iniciou em seu primeiro mandato como presidente e que intensificou drasticamente em abril de 2025.

Um dos principais fatores que motivam Trump a buscar essa trégua de um ano com a China são as eleições de meio de mandato nos EUA, que ocorrerão em 2026.

Trump teme que a intensificação da guerra comercial contra a China tenha um efeito negativo na economia americana e prejudique as chances do Partido Republicano nas eleições de meio de mandato.

Pesquisas do Pew Research Center mostram que o Partido Republicano é muito impopular . A maioria dos americanos afirma que o Partido Republicano é muito extremista em suas posições e não acredita que governe de forma honesta. (O estudo também demonstra que os Democratas são muito impopulares. Ambos os partidos gozam de ampla desconfiança.)

Além disso, as pesquisas mostram que Trump é muito impopular.

Segundo pesquisa da The Economist , Trump tinha um índice de aprovação líquida de -18% em 1º de novembro, 285 dias após o início de seu segundo mandato como presidente dos EUA.

Apenas 39% dos americanos apoiam Trump e suas políticas. Quase três quintos dos americanos, 57%, desaprovam Trump.

As tarifas de Trump prejudicaram os americanos da classe trabalhadora, impulsionando a inflação.

Faz sentido que a maioria dos americanos desaprove Trump, porque suas políticas causaram muitos danos aos trabalhadores comuns.

A maior parte do ônus das tarifas de Trump recaiu sobre os ombros dos consumidores americanos.

De acordo com uma análise do Goldman Sachs, os consumidores americanos estão pagando 55% do custo das tarifas de Trump .

Trump vem afirmando falsamente há anos que outros países pagam tarifas. Isso simplesmente não é verdade; é uma mentira.

Tarifas alfandegárias são impostos sobre importações. São os importadores do país onde as tarifas são impostas que as pagam. Portanto, os importadores dos EUA pagam as tarifas de Trump.

As tarifas são pagas por empresas nos EUA que importam mercadorias da China, não pelos exportadores chineses.

Normalmente, os importadores repassam os custos dessas tarifas aos clientes, na forma de preços mais altos. É exatamente isso que está acontecendo nos EUA.

Em outras palavras, Trump tem aumentado os impostos sobre o consumo da classe trabalhadora americana com suas tarifas. Isso é uma forma de tributação regressiva.

Entretanto, Trump reduziu drasticamente os impostos para os americanos mais ricos.