TSE se coça contra fake news. Só agora?

Apoie o 247

ICL

“TSE aprova regra que acelera remoção e investigação de fake news e desinformação das redes sociais”. Este é o título de texto de 20 de outubro deste ano do Brasil 247. Sim, somente agora, em pleno segundo turno, faltando 10 dias par o dia das eleições presidenciais, que o TSE – Tribunal Supremo Eleitoral dá uma coçadinha e muda as regras para retirada de conteúdo desinformativo ou com fake news das redes socias, com a mudança do prazo de 48 horas para duas horas.

Desde 2018, o TSE teve oportunidade de sentir o quanto são deletérias as fake News para as eleições. Mas a impressão é que o Tribunal hiberna durante anos, acordando somente em plena eleição. Não age, investigando as fontes do gabinete do ódio, descobrindo de onde vem tanta podridão.

Amigos e amigas comentam que este fechar de olhos pode ser cumplicidade com a mentira, com o desequilíbrio nas eleições em prol do fascismo. Não quero acreditar nisso, fico mais com o pensamento de que é a famosa lentidão da justiça.

Outros e outras comentam que, nestas eleições, obtivemos várias vitórias junto ao TSE contra a fábrica de ódio. Mas custava o Tribunal tomar precauções?

E cá estamos, novamente, preocupados com a falseamento da democracia em razão das fake News, que favorecem o lado daquele que sente o “pintar do clima”, que engana e prejudica o mais pobre, o mais frágil.

Rua, muita rua, muita luta é o que nos resta neste mundo de mentiras, de embromação.

A democracia, que já é desequilibrada em razão da desigualdade social, torna-se mais combalida ainda com o turbilhão de mentiras que jogam para cima do povo antes, durante e depois das eleições.

Com tudo isso, vamos vencer, apesar das fake News e da lentidão da justiça em coibi-las e prender seus responsáveis.

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.